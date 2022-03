S’ha constituït la Comissió Interdepartamental de Govern Obert de les Illes Balears

S’ha celebrat aquest dimecres la sessió constitutiva de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert (CIGO) per a aprofundir en la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els assumptes públics per a poder avançar en els objectius de publicitat activa i la presentació del projecte de dades obertes del Govern, en la millor gestió de les sol·licituds d’accés i en les accions participatives, així com l’avaluació de polítiques públiques i la rendició de comptes.

La CIGO és un òrgan col·legiat, creat per decret el mes de desembre passat i que impulsa la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, adscrita a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, òrgan competent en matèria de govern obert, amb la col·laboració de la Direcció General de Modernització i Administració Digital de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

El seu objectiu és servir de marc per a debatre, impulsar i coordinar les estratègies, mesures i actuacions que, en matèria de transparència, de participació, de dades obertes i de la resta de matèries connectades amb el govern obert, es duguin a terme en l’administració autonòmica de les Illes Balears i el seu sector públic, així com fer el seguiment i formular propostes i recomanacions per a millorar aquestes polítiques.

Atès el caràcter transversal d’aquestes polítiques s’ha considerat convenient constituir aquesta Comissió, la qual inclou els principals actors implicats. La seva composició és la següent: la presidència l’ocupa la persona titular de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat; la vicepresidència correspon a la Direcció General de Modernització i Administració Digital; els vocals són representants de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, de la direcció general competent en matèria d’arxius i gestió documental, i els secretaris/àries generals de cada Conselleria, així com representants del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Després d’aquesta primera reunió, la Comissió continuarà treballant en l’impuls i la coordinació entre els principals actors per al desenvolupament del govern obert.