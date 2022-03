El Fòrum de la Societat Civil presenta esmenes a la llei turística i demana que la congelació de places sigui definitiva

El Fòrum de la Societat Civil ha registrat al Parlament una sèrie d'esmenes al Projecte de llei de circularitat i sostenibilitat turística reiterant que una norma que «afecta tan directament la població de les Balears» ha de comptar amb la participació de la societat, «cosa que fins ara no ha passat».

Segons han explicat en un comunicat, pel que fa a la congelació de places turístiques, el Fòrum reclama que la suspensió sigui definitiva en lloc de temporal.

Per al Fòrum, amb la congelació de places no n'hi ha prou i les places disponibles per a alimentar el mercat turístic s'han d'eliminar perquè l'actual model «s'ha demostrat insostenible».

Sobre els criteris de classificació per estrelles, l'entitat ha argumentat que la formulació incentiva el creixement en infraestructures de dubtosa sostenibilitat i ha proposat invertir les puntuacions perquè les accions mediambientals tenguin més pes.

També han reclamat una «veritable reconversió de zones madures o saturades» impulsant el canvi d'ús d'establiments obsolets.

Pel que fa a la circularitat, el Fòrum reclama l'impuls als establiments turístics d'una comptabilitat social i ambiental, complementària a la mercantil, per a poder prendre decisions i implantar mesures per a reduir la petjada ecològica.

Finalment, en relació a la perspectiva social, demanen que l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal) estableixi uns límits mínims i màxims del nombre de llits que podran fer les treballadores cambreres de pis, així com que la capacitat de càrrega s'adapti de les circumstàncies de cada hotel, amb un màxim de 10 habitacions per persona i dia.