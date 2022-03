L’IMAS assumeix la tutela de nou infants ucraïnesos que han arribat a Mallorca sense cap familiar

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) assumirà la tutela dels nou infants i adolescents procedents d’Ucraïna que han arribat aquests dies a Mallorca sense cap familiar de referència. Els menors, d’entre 7 i 14 anys, han viatjat a l’illa acompanyats per representants d’una associació illenca, i a dia d’avui conviuen amb sis famílies a diferents municipis de Mallorca.

En aquest sentit, i com a organisme competent, l’IMAS està valorant aquests nuclis familiars per confirmar que compleixen els requisits necessaris per a ser famílies acollidores i entrar a formar part del banc de famílies de l’IMAS. Concretament, un equip de psicòlegs i educadors socials de l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS estan duent a terme una valoració psicosocial d’aquests nuclis familiars, així com la pertinent recollida de documentació necessària per a confirmar que les famílies amb què actualment es troben aquests infants poden fer-se càrrec d’ells temporalment i així garantir el seu benestar fins a la resolució del conflicte.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha remarcat que «estam parlant d'un dels col·lectius més vulnerables, nins i nines que fugen d'una guerra, que han arribat tots sols i que necessiten del nostre suport» i ha explicat que «des de l’IMAS assumim la tutela d'aquests infants i adolescents i agilitzam totes les gestions per proporcionar-los un entorn estable, com és una família d'acollida, a qui ajudarem econòmicament i garantirem la cobertura de totes les seves necessitats mentre siguin a Mallorca».

Per la seva part, la consellera de Drets Socials, Sofia Alonso, ha reiterat que «des de l’IMAS sempre hem apostat per facilitar que els nins i nines puguin gaudir d’un ambient familiar mentre duri la separació amb els seus pares i aquests nou infants d’Ucraïna no en són una excepció, però ens hem d’assegurar que aquestes famílies poden acollir aquests infants amb total garanties i per això esteim duent a tasca una valoració».

Una vegada els professionals de l’IMAS declarin aquestes famílies com a aptes, passaran a formar part plenament del programa de famílies acollidores Acote, especialitzat en acolliments de nins estrangers no acompanyats, i comptaran amb totes les ajudes humanes i econòmiques que contempla l’IMAS per a les famílies d’acollida. A més, l’IMAS també facilitarà a tots aquests nins una atenció psicològica especifica amb una professional del seu país d’origen per afacilitar la seva integració social.

Des de l’IMAS també s’han coordinat amb la conselleria de Salut del Govern per a realitzar una revisió mèdica a aquests infants i han iniciat els tràmits amb la Conselleria d’Educació per a poder matricular-los als centres escolars més propers dels domicilis on viuran, una vegada hagi finalitzat el procés d’avaluació de les famílies acollidores.