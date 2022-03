Aquest dijous se celebra la nova jornada del Fòrum de la Societat Civil sobre 'Els reptes de la transició ecològica a Mallorca'

El Fòrum de la Societat Civil ha organitzat la jornada 'Els reptes de la transició ecològica a Mallorca'. La convocatòria és aquest dijous 17 de març, a les 17 h, a l'Estudi General Lul·lià.

La conferència inaugural, sobre els 'Reptes de la transició energètica', serà a càrrec de Jordi Soler, investigador en els camps del clima, el medi ambient, l'ecologia i l'energia, com a professor de la Universitat de Barcelona i investigador associat al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

A les 18 h, es presentaran diferents propostes per a la transició ecològica. Enric Alcover, assessor en transició energètica, exposarà les propostes del Fòrum per a la transició energètica. Carme Alomar, de l'Associació de Llicenciades i Estudiants en Ciències Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB), les que estan enfocades a l'economia blava. Per la seva banda, Josep Malagrava, Director General d'Energia i Canvi Climàtic, explicarà les diferents iniciatives d'autoconsum a les Balears.

Finalment, a les 19 h, es farà la taula rodona sobre les prioritats de la transició ecològica a Mallorca, amb els diferents ponents.