Plastic Free Balearics crea una 'Guia d'Alternatives Honestes' als plàstics d'un sol ús

A les portes de l'aniversari de la prohibició a les Illes Balears dels productes de plàstic d'un sol ús, Plastic Free Balearics reclama al Govern més incentius perquè les empreses optin per la reutilització i més mesures contra els bioplàstics per evitar falses solucions.

La certificació Plastic Free Balearics, una iniciativa encara més ambiciosa que la mateixa llei, pretén ajudar les empreses HORECA de les quatre illes a eliminar els plàstics d'un sol ús i posa a disposició del sector eines per facilitar-ne la implementació.

La 'Guia de les Alternatives Honestes als plàstics d'un sol ús per empreses HORECA' és una de les eines principals desenvolupades pel projecte, i el seu llançament coincideix amb l'aniversari de l'entrada en vigor de la Llei Balear 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats, en funcionament des del 20 de març de 2021. Aquesta norma prohibeix la venda, distribució i utilització de productes d'un sol ús com ara plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d'un sol ús fets de plàstic, així com les anelles de plàstic de paquets de begudes.

«Des de la nostra experiència, la llei de residus ha ajudat a retirar molts plàstics d'un sol ús de la cadena de subministrament de les empreses. Reconeixem el seu impacte positiu, però Plastic Free Balearics vol anar més enllà incentivant les empreses HORECA, aquelles relacionades amb els sectors de restauració i allotjament, a substituir els plàstics d'un sol ús per opcions reutilitzables», comenta Myrto Pispini, coordinadora del projecte.