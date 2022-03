Tres milions d'euros per a preservar i fomentar les varietats locals de les Illes Balears

La Comissió de Varietats Locals de les Illes Balears, integrada per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, els consells insulars, els representants de les entitats que treballen amb varietats locals, les organitzacions agràries i la UIB, ha aprovat el pla d’acció per a la biodiversitat cultivada per un valor de 3.087.000 euros. Es tracta d’un conjunt de mesures a desenvolupar fins al 2027 amb l’objectiu d’impulsar i fomentar les varietats locals a les Illes Balears. Els models agrícoles moderns han conduït, entre altres conseqüències, a simplificar els agrosistemes i a reduir-ne la biodiversitat, tant de l’entorn agrícola com silvestre. Malgrat tot, les Balears gaudeixen d’una rica biodiversitat agrícola que s’ha de preservar.

Segons el president de la comissió, el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, «les Balears, pel seu caràcter insular, la diversitat de climes i terres, i la valuosa cultura pagesa que encara està arrelada han generat un ventall ample de varietats locals, amb la conservació tant de llavors com de material de propagació, que hem de preservar i ampliar perquè també ens ajudaran a mitigar els efectes del canvi climàtic, per la resiliència que presenten».

El pla inclou les accions que ja estan en marxa per part de les entitats que treballen amb les varietats locals, com l’IRFAP-SEMILLA i els grups LEADER. Es divideix en quatre eixos principals, com són la recuperació, la descripció i conservació de les varietats locals; la comercialització; la promoció, la difusió i l’ús sostenible; i la recerca, la innovació i la transferència de varietats locals.

Pel que fa a l’eix de la recuperació, preveu actuacions de prospecció, regeneració i multiplicació de recursos fitogenètics, així com fer un inventari de la biodiversitat agrícola de cada illa; descriure les varietats locals i posar a l’abast públic la informació dels bancs de germoplasma existents a les Illes.

En relació amb la comercialització, el pla contempla la inscripció de varietats al Registre de varietats així com avaluar la comercialització de material vegetal i producte final. L’eix que fa referència a la promoció i difusió preveu la divulgació de les varietats dins l’àmbit agroalimentari amb la creació d’un mapa de projectes dels diferents actors implicats, realitzar campanyes de promoció així com la creació d’un distintiu diferent per identificar les varietats locals. També, millores i noves línies d’ajudes per fomentar-les i crear una xarxa de pagesos multiplicadors i conservadors de varietats locals.

Finalment, el pla compta amb un eix de recerca per afavorir la investigació i el desenvolupament en varietats locals duta a terme per les universitats, associacions, fundacions i centres de recerca, i impulsar projectes d’investigació amb la integració dels pagesos i organitzacions; i la transferència I+D. També, la incorporació d’aspectes sobre biodiversitat cultivada a la formació reglada i també a la no reglada.