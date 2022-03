Convivèxit elabora un document de bones pràctiques per a l’acollida d’infants refugiats als centres educatius de les Balears

L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Convivèxit, ha elaborat un document de bones pràctiques per a l’acollida d’infants refugiats als centres educatius de les Illes Balears. «Els centres educatius de Balears estan acostumats a acollir alumnat estranger, però en aquest cas s’afegeixen les terribles circumstàncies associades a la situació que es viu a Ucraïna i hem pensat que era pertinent ajudar els centres amb recursos per atendre la situació especial d’aquests infants i adolescents, i de les seves famílies», ha declarat la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández.

L’objectiu és afavorir una atenció integral i d’acompanyament per a l’alumnat refugiat i per a les seves famílies. Tot i que els centres educatius de Balears tenen un seguit de protocols que s’apliquen a l’alumnat que s’incorpora fora de termini per facilitar-ne l’adaptació, s’ha considerat que l’alumnat refugiat afronta un repte més sensible, tant pels records que poden conservar com perquè arriben a un entorn on no hi ha cares familiars i on no es parla el seu idioma.

Actualment està arribant alumnat procedent de la zona d’Ucraïna a través de diverses vies: famílies que venen pel seu compte, famílies refugiades per vies institucionals i famílies que estan essent acollides per altres famílies a través d’ONGs. La prioritat és trobar un assentament estable per a les famílies i posteriorment s’assignarà plaça escolar en els indrets més propers del domicili familiar. L’objectiu és facilitar al màxim la matriculació.

En el cas de les famílies que venen pels seus mitjans i tenen residència a les Balears, ja s’està matriculant l’alumnat, i en els altres casos s’anirà fent a mesura que comptin amb una destinació familiar estable.