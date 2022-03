Facua denuncia Vueling per cobrar l'equipatge de mà a la cabina

Facua-Consumidors en Acció ha presentat una denúncia contra Vueling davant la Direcció General de Consum del Govern per « continuar aplicant» la seva política de cobrar als passatgers per pujar l'equipatge de mà a cabina, permetent-ho sense cost extra només en el cas de les tarifes més cares. L'entitat ha explicat que aquest cost extra és d'entre els 30 i els 40 euros per als usuaris que han contractat l'anomenada tarifa Basic, en la qual no contempla poder dur equipatge de mà a la cabina, segons el comunicat d'aquest dilluns.