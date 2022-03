Arriba la primera hackató de turisme sostenible a Mallorca

Mallorca serà l’escenari de la primera SDS Hackathon el pròxim 8 d’abril. Un esdeveniment organitzat per la Fundació Mallorca Turisme i l’Organització Mundial del Turisme (OMT), emmarcat en els actes de la Cimera de Turisme Sostenible. Liderant la transformació, Mallorca Sustainable Summit 2022, fòrum internacional que es durà a terme els dies 7 i 8 d’abril a Mallorca al Palau de Congressos.

La hackató és una trobada orientada a professionals, investigadors i estudiants amb interès i compromís amb la sostenibilitat, que volen posar a prova el seu talent aportant solucions per a diverses problemàtiques del turisme a Mallorca. D’aquesta manera, durant un dia, de 9 a 21 h, i de manera grupal, es treballarà en crear solucions a problemàtiques lligades als sectors turisme i sostenibilitat.

Tres grans reptes: aigua, alimentació i mobilitat

Els participants tendran com a objectiu crear, desenvolupar i documentar una solució a aquests tres reptes.

Repte Aigua: Crear solucions d’ús i gestió de l’aigua, així com el control de pèrdues i fluxos del cicle de l’aigua, tant d’aigua potable, regenerada i residuals. Cal un control efectiu de l’aigua atesa la gran limitació a l’illa i el seu impacte mediambiental.

Repte Alimentació: crear solucions, des de tecnològiques a agrupacions cooperatives, juntament amb polítiques públiques adequades, per promoure l’adaptació del sector agrícola i ramader, així com de les professions tradicionals lligades al camp, al mercat actual, especialment relacionat amb l’entorn turístic.

Repte Mobilitat: Crear solucions per facilitar i optimitzar la mobilitat interna, illa-continent i interilles en qualsevol mitjà de transport buscant la màxima sostenibilitat amb el mínim impacte, gràcies a l’optimització dels recursos.

Els grups de feina es constituiran el dia de l’esdeveniment entre els participants presents i han d’estar formats per cinc persones. El comitè organitzador del concurs serà el responsable de la composició dels equips. La dotació dels premis és d’un total de 15.000 €, 5.000 € dels quals s’assignaran a l’equip guanyador de cada repte, que s’hauran de repartir en parts iguals entre els membres de l’equip.

Les inscripcions han de ser individuals a través del registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme: https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es

La SDS Hackathon és una oportunitat per a conèixer altres professionals a través del networking, compartir una experiència de procés de feina en un projecte i aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les noves eines i tecnologies digitals. En l’esdeveniment, es fomentarà la col·laboració i es donarà suport a les idees mitjançant l’assessorament de mentors especialitzats en cada temàtica, els quals estaran disponibles en tot moment per encaminar els equips perquè arribin a un exercici màxim i vetlaran perquè es mantengui en tot moment l’esperit cooperatiu, innovador i creatiu.

Més informació i inscripcions: https://mallorcasustainablesummit.com/ca/hackaton/.

Programa del Fòrum Internacional de Turisme 2022

El Fòrum Internacional de Turisme Sostenible, Mallorca Sustainable Summit 2022, consta d’un cartell de dos dies, 7 i 8 d’abril, que inclourà expositors centrats en serveis nous i tecnologies adaptades al turisme sostenible, una jornada de ponències amb especialistes internacionals i l’esmentada hackató, pionera a les Illes.

La primera sessió del Fòrum començarà el dijous 7 d’abril, a les 8.30 h, amb l’arribada i registre de les persones participants i la cerimònia d’obertura. Tot seguit serà el torn per a la primera ponència, titulada «Parlem de l’aigua?». Durant tot el dia, hi haurà diverses intervencions i s’acabarà la jornada a les 18.00 h.

La segona sessió serà el divendres 8 d’abril, que s’iniciarà a les 9.30 h, amb la ponència «Les persones són la clau». La trobada acabarà a les 13 h. No obstant això, tant per a divendres horabaixa com per al cap de setmana, hi ha previstes diverses visites a projectes sostenibles que són un referent a Mallorca. Per exemple, una visita a Tirme, el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, o el recorregut pel PortBlue Club Pollentia Resort & Spa, dos exemples de bones pràctiques mediambientals.

Podeu consultar el programa del Fòrum i les actualitzacions a: https://mallorcasustainablesummit.com/ca/programa-cat/.