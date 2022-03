El GOB denuncia que el decret de circularitat i sostenibilitat s'ha fet «a porta tancada» per continuar promocionant el sector turístic

El GOB ha emès un comunicat denunciant les conseqüències que causarà el Decret Llei 3/2022 de circularitat i sostenibilitat. En primer lloc, consideren que haver aprovat la iniciativa per mitjà d'un decret llei de mesures urgents és «un exercici sense precedents de manca de transparència, participació i democràcia». Han denunciat que la Conselleria de Turisme i Model econòmic ha actuat «a porta tancada» i així «seguir consolidant el sector turístic i concretament, l'empresariat hoteler, com a puntal d'un model econòmic que deixa enrere l'objectiu de diversificació i les evidències de la vulnerabilitat de la dependència exclusiva» del turisme.

El grup ecologista considera que han fet política «de campanya comunicativa de nova marca turística i poca incidència real en cap dels objectius i reptes que planteja el propi preàmbul del projecte de llei». Concretament, han criticat el preàmbul de la llei, el qual etiqueten de «cinisme inaudit», ja que menciona iniciatives com «agenda 2030, turisme sostenible, creixement inclusiu, economia circular», però al final les ignoren «per complet», han indicat, per tal de «rellançar la competitivitat de les Illes en el mercat turístic».

Per altra banda, també han denunciat que la «circularitat» que contempla el decret llei «s'aplica només als establiments hotelers i no a tot el metabolisme social d'una economia turistitzada i vulnerable»; així com que moltes de les mesures per a la «modernització», «ja eren d'obligat compliment per la Llei de Residus o la Llei de Canvi Climàtic». El problema d'ara és que «totes aquestes mesures esdevenen, per una banda, subvencionables, i per l'altra, algunes serveixen per augmentar categories dels hotels», han afegit.

També, el GOB ha explicat que amb aquesta acció de modernització permet «l'exclusió del compliment dels paràmetres de planejament territorial, urbanístic i turístic per incrementar la superfície edificada i de l'ocupació un màxim d'un 15%», així com «legalitzar-los», afegint-los al «planejament municipal com edificis adequats».

En definitiva, han denunciat que aquest Decret Llei «fa circular el capital entre els mateixos de sempre, fent de les Illes Balears un refugi segur per als inversors i per a la gent rica»; així com que venen una «versió edulcorada de circularitat hotelera», sense realment actuar per al decreixement turístic, «imprescindible» per a la situació actual.