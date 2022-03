El Govern atribueix l'augment del preu de l'habitatge a les Balears a «l'escassetat de sòl i l'alta demanda»

El Govern ha atribuït aquest dimecres l'augment del preu de l'habitatge a les Balears a l'«escassetat de sòl i l'alta demanda» que existeix a les Illes, a més de la «pressió del mercat immobiliari, que fa que els propietaris augmentin els preus».

Així ha respost el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, a la pregunta formulada pels mitjans de comunicació durant una roda de premsa a Palma. «Que pugin els preus no és una valoració bona perquè afecta molta gent, això és el que intentam combatre», ha insistit.

En aquest sentit, ha recordat que des de la Conselleria estan treballant «d'alguna manera» per a regular el preu «amb ofertes de pisos públics, amb la Llei d'Habitatge o identificant bosses de pisos buits de grans tenidors per a una ocupació temporal», ha exemplificat .

D'altra banda, en referència a l'«escassetat de sòl», ha assenyalat que les Illes, «com no passa en altres llocs, són limitades en espais i recursos naturals que es gasten, i hi ha un consens generalitzat a les Balears per a protegir espais que encara no estan transformats», ha conclòs.