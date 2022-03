El mercat nòrdic mostra gran interès per les propostes de turisme sostenible de Mallorca

La directora de Promoció Turística del Consell de Mallorca, Lucía Escribano, ha encapçalat aquesta setmana una acció promocional al mercat nòrdic, en la qual també ha participat activament el gerent del Consorci de Transports de Mallorca, Maarten va Bemmelen, i, en el cas de Dinamarca, la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria Frontera.

L'agenda de trobades i reunions amb agents clau del sector turístic nòrdic s'ha dut a terme a Copenhaguen i Oslo, i tenia per objectiu informar de manera directa i detallada sobre les accions que s'estan duent a terme per a «consolidar una Mallorca líder en sostenibilitat i innovació turística».

Els interlocutors nòrdics, per la seva banda, han confirmat que les perspectives per a enguany «són positives» pel que fa a reserves.

Segons ha informat el Consell, la convocatòria de Mallorca ha despertat molt d'interès entre els convidats i ha comptat amb una «acollida excel·lent», tant a les presentacions de premsa (amb 18 periodistes a Copenhage i 24 a Oslo); com per part de les directives de les empreses (agències i operadors turístics) amb les quals s'han mantingut reunions presencials: Spies, Ving, Escapeaway, Solfaktor, Bravo Tours i Ticket.

Tots els participants, segons el Consell, «han coincidit en la necessitat que tant la destinació com qui la visita siguin respectuosos amb una manera més sostenible de gaudir de l'illa, alhora que s'ha plantejat la importància dels productes que està oferint Mallorca per ser una destinació tot l'any, com ara els esports, la gastronomia i la cultura».

En aquest sentit, la delegació mallorquina ha mostrat les accions que s'estan duent a terme a l'illa a favor d'un desenvolupament sostenible. Així, s'ha donat compte dels avenços de l'Observatori de Turisme Sostenible de Mallorca, i d'algunes accions punteres, tant públiques com privades, que s'estan duent a terme dintre de l'àmbit de la sostenibilitat, per exemple: els programes de circularitat en els hotels, la creació de noves plantes de compostatge o la posada en marxa d'una planta d'hidrogen verd de Lloseta.

També s'ha exposat la transformació important que s'ha dut a terme en l'àmbit del transport públic per carretera i ferroviari, per tal que «la mobilitat per l'illa sigui més àgil, més completa i també més sostenible». S'ha explicat la renovació de tots els busos de la flota del TIB a gas natural o propulsió elèctrica, l'electrificació de tota la xarxa ferroviària, i la utilització de la targeta bancària com a títol de transport.