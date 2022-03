El passat dia 3 de març, l’Assemblea de professors i professores per la pau va proposar un manifest per mostrar el rebuig del claustre de l’IES Marratxí davant la guerra d’Ucraïna i, per extensió, a totes les guerres.

Divendres, dia 4 de març, tengué lloc el primer acte simbòlic de protesta i a favor d’una resolució pacífica dels conflictes. Per aquest motiu, a les 8 del dematí es llegí a les aules el manifest (teniu el text íntegre al final). A partir de les 12.10 hores, durant el segon esplai, sonà el timbre, es va fer un minut de silenci i es demanà a l’alumnat que es posàs mirant cap a un costat determinat del pati. L’objectiu d’aquest gest era fer-los una fotografia d’esquena. D’aquesta manera, es va transmetre el missatge que l’IES Marratxí dona l’esquena a la guerra.

Segons pareix, a partir de dilluns de la setmana que ve, es posaran en marxa altres activitats de denúncia i de suport a les víctimes de la guerra, segons ens informa l’Assemblea de professors i professores per la pau.

Aquí teniu el manifest en contra de la guerra de l’IES Marratxí:

EL PROFESSORAT DE L’IES MARRATXÍ DAVANT LA GUERRA D’UCRAÏNA

Al llarg de la història, la humanitat en el seu conjunt i la població europea en particular hem provocat, hem participat i hem estat víctimes de multitud de guerres que han portat com a conseqüència misèria, patiments indescriptibles i milions de morts de persones innocents. Ara bé, després dels dos grans desastres que, durant el s. XX i en forma de dues guerres mundials, van assolar principalment el territori europeu, podia semblar que ja n’havíem après alguna cosa, de la nostra tendència secular a resoldre els problemes amb l’ús de la violència.

La creació de l’Organització de les Nacions Unides i la seva proclamació de la Declaració Universal de Drets Humans començava a posar les primeres pedres d’un camí que ens havia de confirmar, d’una vegada per totes, que som allò que sempre proclamam amb tant d’orgull: animals racionals. Però, una vegada més, ens trobem davant d’un conflicte que ens posa davant del mirall de la nostra naturalesa de primats i posa en dubte la nostra capacitat per resoldre els problemes des de la racionalitat i el diàleg.

En moments difícils com l’actual és quan tots girem la mirada cap a una educació construïda sobre les ensenyances del gran líder pacifista hindú, Mahatma Gandhi, que afirmava que no hi ha un camí per a la pau, sinó que la pau és el camí; una educació que posi èmfasi en el respecte absolut cap a la llibertat, la integritat física, la dignitat i la vida de les persones.

El professorat de l’IES Marratxí estem compromeses i compromesos en la defensa d’aquests valors fonamentals i consideram que és part de la nostra tasca educativa apostar decididament per la denúncia de les accions violentes que els ataquen i pretenen anihilar-los.

Per això,

-manifestam la nostra confiança en el paper de l'educació i la seva contribució en la transmissió de valors humanistes i en la formació d’individus crítics i socialment responsables.

-fem una aposta decidida pel diàleg com a eina privilegiada per encarar la resolució de conflictes.

-demanam a les nostres autoritats polítiques que no abandonin cap de les vies diplomàtiques que tenen al seu abast.

-condemnam enèrgicament qualsevol tipus de violència, sigui quin sigui el seu origen i els seus propòsits.

-volem fer sentir la nostra veu per cridar, una vegada més: ATUREU LA GUERRA.

ATUREM TOTES LES GUERRES.

Marratxí, març de 2022.