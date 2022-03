El 9 de març torna la Fira de l’Ocupació de PalmaActiva en format virtual

El proper 9 de març tendrà lloc una nova edició de la Fira de l’Ocupació de PalmaActiva, que arriba a la 7a edició en format virtual. Entre les 9 i les 18 hores, les persones en recerca de feina podran enviar els seus currículums i xatejar en temps real amb els responsables de recursos humans de les 35 empreses participants.

Rodrigo Romero, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, explica que aquest any la fira serà completament virtual: «Hem optat per aquesta fórmula que permet la interacció en temps real, tot i que la nostra intenció l’any que ves és tornar a la presencialitat, o optar per un format mixt».

Romero remarca que aquest esdeveniment serà «útil» ja que existeix la necessitat de posar en contacte persones en recerca de feina i empreses. L’edil també manifesta que està molt satisfet amb el nivell i la quantitat d’empreses que hi participaran, amb centenars d’ofertes de treball.

L’edil explica que les persones que vulguin participar-hi es poden inscriure els dies 7, 8 i 9 de març des d’un telèfon, ordinador o tableta. El dia 9, de les 9 a les 18 hores, responsables de recursos humans de les empreses participants atendran les persones en recerca de feina a través de xats.

Des del dia 7 es podrà accedir a la pàgina web de la fira, veure les ofertes i adjuntar el currículum. Els dies 7, 8 i 9 de març PalmaActiva posarà a l’abast de les persones en recerca de feina espais amb ordinadors per registrar-s’hi a la fira, amb l’ajuda del seu personal tècnic.

Romero destaca que les darreres setmanes PalmaActiva ha realitzat tallers presencials per a ajudar a preparar la fira als candidats. Aquests tallers han consistit en sessions de dues hores per a preparar el currículum i per a preparar l’entrevista de treball (posant èmfasi en com afrontar una entrevista en línia).