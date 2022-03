Es reforça la connexió amb Lleida-Alguaire: tres vols setmanals des de Palma

L'aeroport de Lleida-Alguaire oferirà tres vols setmanals a Palma a partir del pròxim 1 de juny i fins al 30 d'abril de 2023, un més que en l'actualitat.

La Generalitat ha explicat que el nou contracte amb Air Nostrum estableix el tercer vol, després que la companyia aèria hagi guanyat per segon any seguit el concurs per a ser l'operadora de les rutes des de l'aeroport.

Air Nostrum oferirà també els dos vols setmanals a Eivissa i Maó a partir del 25 de juliol i fins a l'1 de setembre, tots dos inclusivament.

Les rutes entre Lleida i Eivissa i Menorca no varen operar a l'estiu de 2020 a causa del Covid-19 i es van reprendre a l'estiu de 2021, però només durant el mes d'agost.

L'avió amb el qual Air Nostrum operarà de forma regular a l'aeroport serà un CRJ 1000 amb capacitat per a 100 persones.