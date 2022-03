La incidència acumulada (IA) a 14 dies a les Balears ha baixat un total de 2.361 punts aquest mes febrer, passant de 2.837,3 casos per cada 100.000 habitants el dia primer fins als 476,3 registrats aquest dilluns, segons les dades del Servei de Epidemiologia.

Per illes, Mallorca comptabilitza 495,1 casos per cada 100.000 habitants en les darreres dues setmanes, mentre que a Menorca la incidència és més alta, amb 606,4 casos. Per la seva banda, a Eivissa la IA és de 294,4 casos i a Formentera, de 310,8 a 14 dies.

Sencelles es manté com el municipi de les Balears amb la incidència més elevada, amb 1.513 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies, seguit de Petra (917,7), Llubí (913,8), Fornalutx (883,7) i Montuïri ( 803,5).

Quant a la taxa de positivitat diària, aquesta se situa en el 10,48% aquest dilluns, després d'haver confirmat les darreres 24 hores un total de 163 proves positives. D'aquestes, 138 s'han registrat a Mallorca, quatre a Menorca, nou a Eivissa i cap a Formentera. De les 12 restants no se n'especifica la procedència.

Les persones més grans de 70 anys són el col·lectiu que presenta actualment la major incidència acumulada, amb 519 casos per cada 100.000 habitants.