Aconsegueixen la descentralització de les proves lliures de llengua catalana, que fins ara només es podien fer a Mallorca

La UGT Ensenyament de Menorca i el Consell Insular de Menorca han aconseguit la descentralització de les proves lliures de llengua catalana, que fins ara només es podien fer a Mallorca.

El passat mes de novembre de 2021 es va denegar, a una ciutadana de Menorca, la possibilitat de realitzar la prova lliure de llengua catalana nivell C1 a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB). Per circumstàncies no imputables a l’afectada i derivades de l’obligació de desplaçar-se a Mallorca per realitzar la prova, aquesta ciutadana va veure vulnerats els seus drets.

Així, la UGT-Ensenyament de Menorca i el vicepresident i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria Ballester, convençuts de la injustícia que aquesta situació suposava, han aconseguit el compromís del vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació de la UIB, Marcos Nadal Robert, per a esmenar aquest greuge que patien els ciutadans de les altres illes.

Així, en la propera convocatòria, les proves es podran fer a Mallorca, Menorca i Eivissa. S’aconsegueix corregir una situació que no tenia cap sentit i evitar desplaçaments i dispendis innecessaris als ciutadans de Menorca i Eivissa.