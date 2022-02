Joan Miralles i el seu equip agafen les regnes de l'OCB

Aquest dijous s'ha fet l’Assemblea General Extraordinària de l’Obra Cultural Balear durant la qual s'ha fet la votació de la nova Junta Directiva de l'entitat.

L'assemblea ordinària i l'extraordinària s'han celebrat en un ambient molt tranquil, s'ha aprovat per unanimitat l'informe de gestió de la junta sortint, presidida per Josep de Luis, que va rebre una forta ovació per part dels socis assistents.

A continuació es va fer la votació en la qual hi varen participar un centenar de persones de manera presencial i un total de 235 entre presencial i vot delegat.

Dels 235 vots emesos, n'hi va haver 5 en blanc i la resta varen ser per a la totalitat o una part de la candidatura.

No es varen facilitar els resultats detallats, però sí que ha transcendit que la persona que ha recollit més sufragis és la vicepresidenta Lena Serra.

Així doncs, després de l'assemblea d'aquest dijous 24 de febrer de 2022, la Junta Directiva de l'OCB queda conformada de la següent manera:

President: Joan Miralles Plantalamor.

Vicepresidenta: Magdalena Serra Capó.

Vicepresidenta Segona: Catalina Bibiloni Morro.

Secretari: Damià Perelló Femenia.

Tresorera: Margalida Homar Marcé.

Vocals:

Jordi Cloquell Noceras, 'artiller'

Caterina Canyelles Marquès

Antoni Llabrés Fuster

Miquel Amengual Bibiloni

Neus Picó Veny

Catalina Maria Bover Nicolau

Lluís Maicas Socias

Macià Garcias Salvà

Tanit Mir Pàmies

Pilar Arnau Segarra

Berta Sureda Berna