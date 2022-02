Comença tercera fase d'exhumació de ses Figueretes per a localitzar més víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme

El Govern ha iniciat aquest dimecres la tercera fase d'exhumació del cementeri de ses Figueretes, amb l'objectiu de completar la cerca de víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista en el cementeri vell d'Eivissa.

Es tracta de la continuació del treball que s'ha fet en els darrers anys i que ja ha permès trobar les restes, almenys, de 18 persones, així com restes de fragments ossis que encara estan sent analitzats, marques de trets i munició de l'època. Ara, aquesta tercera intervenció, que tendrà una durada aproximada d'una setmana, durà a terme un darrer sondeig a la zona, prop de la capella on ja es varen documentar marques de trets a la paret, i a continuació de la mateixa franja en la qual varen tenir lloc les anteriors actuacions.

L'exhumació del cementeri vell de ses Figueretes s'emmarca en el Pla 2021-2022 d'Actuacions en Fosses de la Guerra Civil del Govern, que impulsa la Vicepresidència de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i que preveu també una primera intervenció en el cementeri nou de Sant Francesc Xavier, a Formentera.

Ses Figueretes a Eivissa i Sant Francesc Xavier a Formentera se sumen així a les intervencions que ja s'han duit a terme a Mallorca en els cementeris d'Inca i Son Coletes (Manacor) i que, al costat de les exhumacions en els cementeris de Selva i Mancor de la Vall i en la fossa del Pou de Son Danús, a Santanyí, resultaran un total de set.

«Venim a Eivissa amb la convicció que cal continuar i insistir en la recerca de les restes de les persones assassinades pel Franquisme i enterrades en fosses comunes aquí, en el cementeri de ses Figueretes», ha dit el vicepresident Yllanes, qui, una vegada més, demanava disculpes en nom de l'Administració, per considerar que aquesta arriba tard. «Més de 40 anys després de l'arribada de la democràcia, tenim encara una xifra inadmissible de desapareguts al nostre país. Com a societat democràtica tenim encara molta de feina per fer i, per tant, les polítiques de memòria democràtica són elementals a totes i cadascuna de les nostres illes, també a Eivissa», ha insistit.

Des de 2014 i fins avui, el Govern ha identificat un total de 36 víctimes del Franquisme i ha recuperat un nombre de 218 persones, així com restes o fragments amb evidències de ferides perimortem en les diferents fosses.