La candidatura que es presenta a les eleccions de l’Obra Cultural Balear explica el seu programa

«L'Obra Cultural Balear compleix enguany 60 anys de vida. És un moment excel·lent per reconèixer quina ha estat la transcendència històrica de l'OCB i quins són els reptes que haurà d'abordar, d'ara endavant, dins la nostra societat. Per això, aquesta candidatura presenta 55 propostes que serveixin per impulsar la llengua i la cultura pròpia de les Illes Balears i enfortir l’entitat», així s’ha manifestat Joan Miralles, candidat a presidir l’OCB.

En nom de la candidatura que encapçala, i que haurà de ser ratificada a les eleccions de dijous, a les 18.30 h a Can Alcover, Miralles ha indicat que les propostes que es presenten pretenen aconseguir una sèrie d’objectius generals: construir una OCB transversal i oberta a tothom, una OCB que exerceixi el lideratge cívic en la defensa de la llengua, la cultura i el país i una OCB amb una gestió eficaç, transparent i participativa.

D’entre les propostes més concretes ha destacat la intenció de la nova junta de reprendre les campanyes en favor de la llengua, enfocades a reforçar l'autoestima lingüística, a garantir els drets lingüístics i a assegurar la cohesió social, de manera que la dinamització lingüística serà una línia de feina preferent. També ha manifestat la voluntat d’impulsar la convivència intercultural, obrint l’entitat als diferents grups culturals de les Illes des de la base del reconeixement recíproc i de la interrelació activa i participativa. I l’enfortiment de la col·laboració amb les entitats de les altres illes que comparteixen els objectius de promoure la llengua i la cultura pròpia, així com amb les organitzacions de la Federació Llull.

Un aspecte que ha remarcat Miralles ha estat la necessitat que l’Obra Cultural Balear promogui la reflexió i el pensament sobre les polítiques lingüístiques i culturals d’arreu de les Illes Balears, liderar el debat públic sobre el futur de la llengua catalana i impulsar mesures de sensibilització. Així mateix, un aspecte fonamental d’aquest programa és la voluntat clara d’enfortir les xarxes territorials de l’OCB. La candidatura considera que s’han de coordinar les línies estratègiques i les actuacions comunes, i que s’ha de facilitar la participació activa de les delegacions en la gestió global de l’entitat. De fet, al programa s’han incorporat les aportacions que han fet arribar les delegacions i que varen ser recollides a les reunions de presentació de la candidatura; reunions que tengueren lloc a Manacor, Inca i Palma.

El programa també fa referència a l’àmbit educatiu i en aquest sentit, recull que s’ha de promoure i reforçar la xarxa de docents implicats en el foment i l’ús de la llengua catalana en els centres escolars.

Finalment, el candidat a presidir l’entitat ha recordat que una de les primeres tasques que tendrà la nova junta serà posar en marxa la commemoració del 60è aniversari de l’OCB i ha convidat tothom a participar-hi.