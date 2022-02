Les dones cobren 3.283 euros menys a l'any que els homes a les Balears

Amb motiu del Dia de la igualtat salarial entre homes i dones, el sindicat Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO) ha emès un comunicat per denunciar que «les dones guanyen de mitjana 3.283 € menys». Segons les dades publicades l'any 2019 per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el salari mitjà anual de les dones és de 21.631,07 €, inferior als dels homes, que és de 24.914,51 €.

Davant aquesta bretxa salarial, que «és del 13,18%», el sindicat reclama que «el salari mitjà de la dona a les Balears s'hauria d'incrementar un 15% per equiparar-se al de l'home». Tot i que, observant les dades dels anys entre 2016 i 2019, «la remuneració mitjana anual de les dones ha crescut en 1.929 €, dada que reflecteix una tendència positiva a l'alça en comparació amb la dels homes», el qual també ha augmentat, ha explicat CCOO, «la bretxa salarial persisteix i es manté amb independència que l'anàlisi es faci per edat, nivell de formació, sector».

Anàlisi per sectors

Si observam les diferències salarials segons tipus de contracte, la bretxa salarial creix unes dècimes als contractes indefinits: d'un 15,31% el 2018 a un 15,85% el 2019. Les dones amb contracte indefinit tenen un guany mitjà anual de 22.798 €, i en el cas dels homes, el seu salari és de 27.094 €.

Per edat, a la franja d'entre 45 i 54 anys, les dones obtenen un guany de 23.459 €, 4.256 € menys que els homes. La bretxa salarial augmenta significativament en el grup d'edat 35/44 anys: d'un 2,70% el 2018 a un 11,05% el 2019, any en què les dones varen tenir un guany mitjà anual de 22.208 € davant dels 24.968 € dels homes.

També es pot percebre la diferència en els ERTES, ja que l'any 2020 les dones varen tenir un ingrés mitjà per aquest concepte de 10.274 €, en comparació amb la dels homes que va pujar a 14.211 €, sent la bretxa resultant del 27,70%.

Conseqüències

CCOO considera que «un dels reptes més importants de la política al nostre país avui dia és erradicar la bretxa salarial». Aquesta, té conseqüències en altres prestacions: en el cas de la pensió mitjana anual, la de les dones és de 13.199 € i 17.890 € per als homes, segons les dades de l'exercici 2020 de l'Agència Tributària.

Davant aquest fet, el sindicat demana «adoptar mesures des de diferents àmbits, que es complementin entre si, atès que no es pot oblidar que la discriminació salarial és el resultat de factors com la persistència dels estereotips de gènere, les dificultats per a la conciliació i el gairebé ús nul de la corresponsabilitat per part dels barons», entre d'altres.

Per tal d'abordar aquests temes «amb urgència», CCOO planteja «dues potents eines com són el Registre Salarial, obligatori a totes les empreses, o l'Auditoria Retributiva, obligatòria a totes les empreses que tinguin un Pla d'Igualtat». Així com «la pujada recent del salari mínim interprofessional a 1.000 € bruts mensuals», per poder reduir al bretxa salarial «a curt termini», ha declarat el sindicat.