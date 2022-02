Els partits del Pacte aposten per l’autonomia dels centres pel que fa al model lingüístic: «No farem instrumentalització de la llengua catalana»

Els partits que conformen el Pacte de Govern (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Unides Podem), juntament amb Gent per Formentera, han arribat a un acord per a reforçar l’autonomia dels centres escolars en les qüestions que fan referència al model lingüístic a la Llei d’Educació de les Illes Balears.

Així, els partits esmentats han arribat a un acord per a suprimir els apartats c) i d) de l’article 133.1 de la Llei d’Educació de les Illes Balears, que fan referència a la vehicularitat de les llengües cooficials a l’ensenyament i aposten perquè siguin els centres qui decideixin el model que ha de fer possible que els alumnes adquireixin les competències en les dues llengües oficials en el marc del que defineix l’article 133.3.

A més, lamenten que el PP hagi romput el consens amb les qüestions relacionades amb el model lingüístic, incloent a la Llei d’Educació punts que ja estan recollits a la Llei de Normalització Lingüística i el Decret de Mínims, que ells mateixos varen impulsar i consensuar ara fa vint-i-cinc anys.

«Els partits del Pacte no farem instrumentalització de la llengua catalana i vetllarem perquè la Llei d’Educació compleixi amb els objectius marcats, com són dotar el sistema educatiu d’una estabilitat que faci possible continuar amb el camí de millora iniciat el 2015 i perquè l’educació a les Illes Balears sigui inclusiva, innovadora i de futur, a més de garantir la igualtat d’oportunitats i fer-la accessible per a tothom», han remarcat.