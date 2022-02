Menorca és la referència de la pròxima llei turística d'Armengol

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacat aquest divendres que la futura llei turística de les Balears té «molt en compte» el plantejament de Menorca perquè és un «model d'èxit» i ha apuntat que l'objectiu final és que les Illes es converteixin en la primera destinació turística circular del món.

Armengol i el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, s'han reunit aquest divendres amb la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora i representants dels agents socials i econòmics de l'illa per parlar en profunditat sobre el decret llei per la circularitat i la sostenibilitat en el turisme que el passat divendres va aprovar el Consell de Govern.

En aquesta línia, Armengol ha destacat que la congelació de les places turístiques pels pròxims quatre anys servirà perquè els consells insulars puguin pensar de manera «tranquil·la» el creixement turístic que es planteja a cada illa i la definició de places.

Per altra banda, ha destacat que «si es vol continuar sent líders en turisme internacional s'ha d'adaptar la indústria al segle XXI». Encara que ha matisat que la futura llei turística posa en el centre als treballadors, per primera vegada. «És una passa valenta i compromesa i molt parlada amb associacions empresarials i sindicals», ha manifestat.



De la mateixa manera, ha remarcat que introduir mesures de circularitat en els establiments turístics «permetrà avançar molt més des de la variant col·lectiva». En concret, ha recordat que, segons el decret, els establiments hauran de dur a terme un pla de circularitat que serà avaluable al cap de cinc anys.



«Som conscients que tot això genera un cost i inversions que hauran de fer els empresaris i sabem que venim d'una etapa complicada i que no tots tenen la capacitat per assumir aquestes inversions», ha reconegut la presidenta, qui ha remarcat que es destinaran 60 milions en ajudes directes als empresaris per poder-ho fer.