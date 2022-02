Els antivacunes i els negacionistes tornen a sortir pels carrers de Palma per a protestar contra les mesures anticovid

Uns 1.400 antivacunes i negacionistes, segons dades de Policia espanyola, convocats per Baleares Acción, han tornat a sortir aquest dissabte pels carrers de Palma per a participar en la 'Marxa per la llibertat' amb l'objectiu de protestar contra la normativa sanitària autonòmica i estatal de lluita contra la Covid-19, en creure que «no es poden tornar a vulnerar drets fonamentals».

Segons ha explicat l'home que ha comunicat la celebració de la marxa a la Delegació del Govern espanyol, en representació de Baleares Acción, Rafael Jiménez, «la d'aquest dissabte és la tercera 'Marxa per la Llibertat' d'aquest 2022, després de gairebé dos anys de vulneracions de drets fonamentals, amb una excusa sanitària que no acaben d'explicar».

En aquest sentit, ha lamentat que «quan hi ha recerques de persones que no segueixen la línia d'experts oficialistes, que s'ha demostrat que mantenen un discurs polític i no científic, se'ls desacredita, com ha ocorregut amb el viròleg i Nobel de Medicina Luc Montagnier, mort aquest divendres, qui va defensar que la vacunació és un greu error».

Per a Jiménez, «no val el cinisme dels qui defensen que la vacunació és voluntària però després imposen una normativa per a coaccionar a les persones a fer alguna cosa, encara que no vulguin, per a poder viure en societat».

Així ha censurat les mesures sanitàries imposades pel govern estatal i per l'autonòmic, com el passaport Covid, que aquest dissabte ha deixat de ser obligatori en l'arxipèlag per a accedir a bars, restaurants, gimnasos, esdeveniments culturals, així com per a visites en residències de majors i en l'oci nocturn, encara que es manté per als professionals sanitaris i sociosanitaris.

«A tots els que estan permetent que això ocorri, no poden seguir on estan i han de pagar per tot el mal fet des del punt de vista sanitari i econòmic», ha sentenciat.

Per part seva, la també representant de Baleares Acción, Sonia Terentyeva, ha censurat que «el Govern juga molt brut, a un estira-i-arronsa amb la societat, als qui imposa i elimina mesures sanitàries en funció de si es porten bé o malament».

«Han avançat la retirada del passaport Covid a les Balears per a tractar d'evitar la 'Marxa per la Llibertat' d'aquest dissabte. Creien que la gent es quedaria contenta i no sortiria al carrer, però la gent segueix aquí perquè l'abús va molt més enllà del passaport Covid», ha criticat Terentyeva, qui ha continuat dient que «les administracions estan actuant com a carcellers i això ha d'acabar perquè no es pot, com han fet, llevar drets a les persones amb un pretext sanitari, menys encara quan les mesures polítiques imposades res tenen a veure amb la salut».

Durant el transcurs de la marxa s'han pogut sentir crits de 'llibertat' i 'Armengol a presó'; així com s'han vist pancartes amb frases de viròlegs com Luc Montagnier, a més d'unes altres on es podien llegir frases com 'Defensa els teus drets' o 'El circovid cau'.

Així mateix, els manifestants han carregat, en una furgoneta, la figura, en cartó, del tenista Novak Djokovic, qui s'ha convertit en un símbol del moviment antivacunes després de la seva deportació d'Austràlia per no estar vacunat.