Tres presidents de l'ASM reten homenatge a la Presidenta d'Honor de l'entitat, Maria Antònia Oliver

«Descansi en pau Maria Antònia Oliver, presidenta d'honor de l'ASM i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Bon viatge als guerrers que al seu poble són fidels», amb aquest missatge a les seves xarxes, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca va acomiadar la que havia estat la seva primera presidenta i que, actualment, ostentava el càrrec de Presidenta d'Honor de l'entitat, Maria Antònia Oliver.

Les tres persones que han succeït Maria Antònia Oliver en la presidència de l'ASM, Cristòfol Soler, Margalida Miquel i Joan Planes li han retut homenatge en un acte fet aquest divendres matí al portal de ca seva.

Joan Planes, actual President de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha declarat a Ona Mediterrània que «Va ser un xoc molt fort per tots els membres de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca perquè ens va deixar la fundadora, promotora i primera presidenta, l'any 2014, de l'Assemblea. A més, aquest caràcter que tenia, dinàmic, viu, compromès, decidida... es va posar al capdavant en moments difícils i a molts altres els va arrossegar perquè se sumassin a aquesta iniciativa i aquest projecte de crear el sobiranisme i l'independentisme a les Illes».

Planes ha destacat també que «Ella estava compromesa amb el país, amb la cultura i amb tot el que fos una evolució del feminisme, la llibertat, fins i tot sexual entre persones, no s'amagava mai. Hem perdut i ens ha deixat una miqueta orfes de moltes coses i d'una cosa important, ens ha deixat orfes de la seva companyia. Els seus amics més propers estaven molt afectats per aquesta mort inesperada, ens ha fuit de les mans sense poder acomiadar-mos així com ella es mereixia».

De la seva banda, qui va ser el segon president de l'entitat, Cristòfol Soler, ha explicat que «En saber la notícia em va venir de nou, tots sabíem que no estava gaire bé, però teníem previst fer una entrevista amb ella d'aquí a dues setmanes, és a dir, em va venir molt de nou. Per jo és una pèrdua molt rellevant i els que formam l'ASM encara més. Jo record els principis. Ella em va demanar a través d'un amic comú i em va plantejar la possibilitat d'entrar a l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. A partir d'aquí es formà una amistat perquè eren temps de reunions que es feien a ca seva, amb ella presidint i qualque vegada, a alguna casa d'algú altre, jo la passava a recollir per Biniali i fins i tot, alguna vegada que va assistir a la manifestació del 31 de desembre, també la vaig passar a cercar perquè ella hi volia assistir.

De tot el que estic pendent, escoltant i llegint en els mitjans de comunicació de tots els territoris de parla catalana, ella era una escriptora que tenia la seva estrella pròpia, era una feminista, ho va ser sempre, i molts s'obliden, en la meva opinió, no es destaca prou el fet que ella era també una patriota, era una persona que creia en tota la nació sencera, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, i això ho tenia claríssim. I també creia en la necessitat de l'autodeterminació, de la independència de tota la nació sencera. En aquest sentit, aquestes foren les passes que la dugueren a la creació i la fundació de l'ASM i això ho va mantenir tota la seva vida. Per jo és una patriota de llarga mirada. Creia en el conjunt de la nació catalana. Aquest era el seu món. Una patriota i activista pel país.