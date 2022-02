Educació organitza un curs per a professors de Secundària sobre acompanyament lingüístic i emocional

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant el seu Servei de Normalització Lingüística i Formació, ha organitzat per primera vegada una formació que intenta fusionar la competència emocional i la competència lingüística a les aules de Secundària. Aquesta formació per àmbits té com a línia estratègica la millora de les competències lingüístiques, i treballa la implicació del professorat en el procés de normalització lingüística als centres.

L’objectiu d’aquesta formació és identificar els recursos que parteixen de les emocions i que fomenten l’adquisició i la millora de les capacitats lingüístiques tot compartint entre els participants idees, inquietuds, experiències, materials i recursos sobre competència lingüística i competència emocional, per afavorir el creixement personal i fomentar la cohesió grupal com una oportunitat per desenvolupar la competència lingüística.

Entre els destinataris d’aquesta formació 'Acompanyament lingüístic i emocional: camins de trobada' tenen prioritat els docents que participen en el programa 'Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts' curs 2021-2022, els membres del departament de llengua catalana i els del departament d’orientació educativa que atenen alumnat nouvingut que necessita suport lingüístic i social.

La formadora és Maria Clapés Nicolau, docent i llicenciada en Filologia Catalana (UIB i University of Sheffield), experta universitària en Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (UIB) i en Interioritat, autoestima i assertivitat (UIB). Va formar part del projecte d'educació emocional de l'IES Calvià, del qual va ser la coordinadora els tres primers cursos (2016-2019). També a l'IES Calvià va ser la coordinadora dels 'Berenars en català' (2010-2020). Actualment és docent del CEIPIESO Pintor Joan Miró, centre on continua treballant per a la integració i l'èxit de tot l'alumnat.