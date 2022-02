La plataforma 11F Balears presenta el programa d'activitats per a commemorar el Dia de la Dona i la Nina en la Ciència

La Plataforma 11F Balears, constituïda per un grup de dones de diferents entitats i institucions dels sectors STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) de les Illes Balears presenta, per cinquè any consecutiu, un programa d’activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència. Els objectius d’aquesta jornada són reivindicar el paper de la dona en l’àmbit STEM, oferir referents per a les nines que es volen endinsar en el camp d’estudi cientificotècnic i trencar els estereotips de gènere en aquest àmbit. La iniciativa compta amb el suport de la Direcció General de Política Universitària i Recerca del Govern de les Illes Balears.

Les activitats seran majoritàriament en línia, a causa de la situació sanitària, tot i que també s’han programat tallers i exposicions presencials així com activitats concertades presencials a centres educatius de les Illes. Les activitats són obertes a tothom i tenen la finalitat d’apropar la ciència feta per dones a la societat i reivindicar el paper de la dona en la història de la investigació científica i en especial les professionals de les Illes Balears. El programa, que es pot consultar al web 11fbalears.org, arrencarà el proper divendres, 11 de febrer, amb una trobada al campus de la Universitat de les Illes Balears on estan convocades totes les dones STEM que desenvolupen la seva activitat a l'arxipèlag. Una imatge ja tradicional que pretén visibilitzar la quantitat de dones que treballen en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

Entre les activitats presencials, IMEDEA organitza per segon any la trobada Cites ràpides amb científiques a Ca n’Oleo, a Palma; una manera divertida i diferent de conèixer la tasca d’aquestes professionals. A més, enguany s’hi sumen els ajuntaments de Binissalem, Sineu i Marratxí que acolliran exposicions i tallers. A Eivissa, s’han organitzat dos tallers de divulgació científica i el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera oferirà una visió diferent de la tasca de les científiques que hi treballen amb el taller Darrera les vitrines. A Menorca, la seu de la Fundació Bit a l’illa acollirà l’exposició Les noies som guerreres… i també enginyeres (i científiques, tecnòlogues, matemàtiques), una mostra original del Museu Nacional de Ciències Naturals del CSIC en el marc del projecte europeu Hypatia. Gràcies a la col·laboració entre el CSIC i la Direcció General de Política Universitària i Recerca es podrà veure a diferents espais de les Illes durant els pròxims mesos.

Entre les activitats en línia, les institucions han explotat les diferents possibilitats que ofereixen plataformes i xarxes amb propostes diverses com la del SOCIB amb un Kahoot! educatiu per jugar a conèixer les dones en l’oceanografia; un concurs sobre científiques de la Fundació Bit; un concurs de youtubers i còmics de IEO; les Aventures i desventures, històries fresques en breus podcast, una sèrie podcast de l’associació Noctiluca o les campanyes a xarxes de l'IB dona, de l’Ajuntament de Marratxí i de la Plataforma a través del hashtag #11fAquiSTEM.