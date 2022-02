El servei 24 hores del Govern va atendre 5.268 comunicacions de dones víctimes de violència masclista el 2021

El 2021 l’Institut Balear de la Dona va atendre 5.268 comunicacions i va fer 441 acompanyaments a dones víctimes de violència masclista, la qual cosa suposa un increment del 18 % respecte del 2020 en el cas de les telefonades i d’un 58 % en el cas dels acompanyaments. En comparació amb el 2019, el darrer any abans de la pandèmia, l’atenció telefònica ha pujat un 25 % i els acompanyaments, un 26,73 %.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Duran, han presentat en roda de premsa aquestes dades corresponents a la memòria de 2021 del servei d’atenció telefònica i acompanyament 24 hores a les dones víctimes de violència masclista a les Balears.

De les 5.268 comunicacions ateses el 2021, 4.505 són telefonades, 612 són seguiments i 141, missatges de WhatsApp. En aquest sentit, Garrido ha destacat la importància dels 612 seguiments, perquè «suposen una atenció personalitzada i específica, continuada en el temps, de víctimes d’especial vulnerabilitat, i ens permeten tractar la situació de cada víctima i evitar situacions de més risc».

En total s’han atès 3.020 dones víctimes de la violència masclista, la qual cosa suposa el 67 % de les telefonades. També s’ha de tenir en compte que el 55 % de les telefonades han estat de caràcter urgent, i, per tant, amb l’actuació necessària d’algun dels serveis d’emergència, mentre que el 44 % no han estat urgents.

D’altra banda, la consellera ha destacat l’augment de telefonades que hi ha del mes de maig al mes de juny. S’ha passat de 342 telefonades al maig, a 473 al juny. Segons Garrido, «podem pensar que aquest augment està basat en dos moments que hem viscut i que han causat un gran impacte en la nostra societat: l’emissió d’un documental a televisió en el qual un personatge popular va relatar en primera persona la seva vivència com a víctima de la violència masclista, i la desaparició de dues menors i del seu pare, i la posterior aparició del cadàver d’una de les dues menors».

Ambdues situacions varen donar visibilitat a les diferents tipologies de violència masclista que poden patir les dones. El fet que aquests casos es mostrassin als mitjans de comunicació, i que tota una societat parlàs d’aquest tema, va tenir repercussions socials importants, amb el consegüent augment en les telefonades.

Garrido ha valorat que tant l’increment en l’atenció telefònica com en els acompanyaments «no és tant un augment en el nombre de casos de violència masclista sinó l’atenció completa que oferim, perquè les dones de les Illes Balears saben que si desgraciadament pateixen violència masclista poden comptar amb l’IBDONA i tots els seus recursos». Malgrat això, ha afegit que «les dades són elevades i no ens podem conformar mentre tinguem un sol cas de violència masclista o sexual».

De fet, el servei 24 hores es va reforçar l’any passat amb més personal i el servei d’acompanyament es va ampliar en horari nocturn per tal que fos 24 hores. Per a enguany, es preveu continuar fent millores i en poc temps estarà en marxa el servei 24 hores per a dones sordes o amb discapacitat auditiva.

D’altra banda, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha fet referència a l’IB-Dona com a organisme coordinador de les ordres de protecció. «Totes les dones víctimes que reben una ordre de protecció o les que tenen sentència amb mesures de protecció reben una carta de l’IB-Dona en 24 hores amb els serveis d’atenció directa més pròxims al seu domicili i els telèfons que tenen al seu abast», ha informat, i ha assegurat que l’any passat es van enviar 2.070 cartes d’aquest tipus.

Finalment, Garrido ha explicat que el 2021 s’han atès un total de 202 casos de violència sexual, tenint en compte que el 2020 se’n van atendre 50. Els acompanyaments per violència sexual han estat 25, dels quals 7 s’han fet a l’hospital.

Per illes, Mallorca té el 77% de les telefonades del servei, Menorca el 4,55%, Eivissa el 12,34% i Formentera el 0,67%. La mitjana d’atenció telefònica són 37 minuts. Pel que fa als acompanyaments, a Mallorca s’han fet el 60% del total a Eivissa el 32%, a Menorca el 5% i a Formentera el 0,71%.

La directora de l’IBDona, Maria Duran, ha especificat que el perfil de dones ateses és «la majoria per violència masclista, amb una edat d’entre 31 i 40 anys, residents a les Illes Balears, espanyoles, no conviuen amb l’agressor, no tenen fills en comú, estan ocupades i viuen de lloguer».

El telèfon d’atenció és el 971 17 89 89, mentre que l’atenció per WhatsApp es du a terme al número 639 83 74 76.