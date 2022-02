Armengol, a l'Espai Mallorca: «Gràcies per difondre els valors de la nostra terra»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, juntament amb el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha visitat a Barcelona l’Espai Mallorca, guiada pel gerent del centre, Jordi Cardona.

Després de la visita a les instal·lacions, la presidenta ha mantengut una reunió amb els responsables de la Junta de l’Espai Mallorca.

«Un plaer visitar l'Espai Mallorca i conèixer al magnífic equip de persones que feis bategar la nostra cultura a Barcelona. Gràcies per difondre els valors de la nostra terra i fer a molts illencs sentir-nos un poquet més a prop de casa!», ha dit la presidenta.

Per la seva banda, des de l'Espai Mallorca han explicat que han aprofitat la visita d'Armengol per a traslladar-li «les inquietuds dels illencs a Barcelona». «Hem remarcat la falta de suport institucional dels darrers anys, i hem arribat a un compromís per a començar a col·laborar amb el Govern», han remarcat.