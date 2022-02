L’OCB es persona en el procediment sobre la imposició del 25% de castellà a l’escola

L’Obra Cultural Balear (OCB) es personarà com a part interessada en el procediment que se segueix en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, després de l’admissió a tràmit d’un recurs contenciós administratiu, i que pretén imposar un 25% de classes en castellà a tots els centres docents del sistema educatiu de les Balears.

L’entitat denuncia la maniobra de José Ramón Bauzá «d’intentar arrabassar ara en els tribunals el que va perdre estrepitosament als carrers i a les urnes», i no consentirà que «grupuscles polititzats, per motius que no tenen res a veure amb l’educació, promoguin un conflicte que la comunitat educativa no mereix i converteixin els centres educatius en camps de batalla al servei de la seva ideologia extremista».

En aquest sentit, reivindica el marc normatiu del Decret de mínims, que impulsà un govern del Partit Popular, i que ha definit el model lingüístic educatiu de les Balears dels darrers vint-i-cinc anys. L’entitat considera que la imposició d’un percentatge determinat de classes en castellà va en contra de l’autonomia dels centres docents per decidir en els seus projectes lingüístics i en el marc del que determina el Decret de mínims la llengua d’impartició de les assignatures no lingüístiques.

L’OCB demana als grups parlamentaris, que aquests dies debaten al Parlament el projecte de Llei d’Educació, que s’assegurin que la posició de la llengua catalana hi quedarà reforçada i garanteixin que es mantengui com a centre de gravetat del sistema educatiu.

L'entitat recorda, en tot cas, que «el manteniment del marc normatiu del català a l’escola no resulta suficient, sinó que cal un compromís ferm de l’administració educativa per fer-lo efectiu i acabar amb les taxes d’incompliment dels continguts del Decret de mínims que es constaten avui en dia en molts de centres educatius, amb una incidència particular en l’ensenyament concertat, però també en el sistema públic. El català ha de ser la llengua vehicular normalment emprada a les escoles i instituts perquè és l’única garantia que els alumnes finalitzin l’escolarització obligatòria amb una competència comunicativa suficient en les dues llengües oficials».