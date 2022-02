La campanya #NormalitzaMallorca aconsegueix que s'anunciïn noves subvencions per a normalitzar el català a senyals i cartells

Sovint, les administracions públiques vulneren els drets lingüístics d'una ciutadania que veu com s'incompleix de manera sistemàtica la normalització lingüística, sobretot pel que fa a la retolació de cartells públics de senyalització.

Així, el passat mes de juliol, la Plataforma per la Llengua va presentar la campanya participativa #NormalitzaMallorca, una campanya basada en una crida a la ciutadania per tal de denunciar la manca de retolació pública a l'illa en català. Això, amb l'objectiu clar de conscienciar sobre l'ús del català a la retolació pública de Mallorca i animar la societat a no callar davant possibles vulneracions dels drets lingüístics.

La campanya es basa en el fet que la ciutadania aporti imatges de tots els cartells públics - no privats - que no estiguin normalitzats i les publiqui a la xarxa social Twitter indicant la localització, fent servir l'etiqueta #NormalitzaMallorca i mencionant el compte de la Plataforma per la Llengua a les Illes - @PLlenguaIlles.

Amb tot, una campanya popular de denúncia i reivindicació que ha resultat un èxit. De fet, arran de fer visible la problemàtica, el Consell de Mallorca va anunciar per a 2022 un ajut nou per a ajuntaments per a normalització de senyals i cartells. En concret, s'han creat noves línies de subvencions per a retolació de carrers en català destinada a ajuntaments, per arxius privats i d'entitats sense ànim de lucre i per a programació de teatres públics. Així, el Consell destinarà enguany fins a 18,6 milions d'euros per al sector cultural i de protecció del patrimoni i foment del català. Una vegada finalitzada la campanya, l'entitat elaborarà un dossier amb totes les imatges recollies i l'enviarà a cada institució perquè dugui a terme la normalització pertinent.