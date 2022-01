El Govern rep 23 sol·licituds en la primera convocatòria d'ajudes per a actuacions d'adaptació al canvi climàtic a zones urbanes

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha rebut un total de 23 sol·licituds en la primera convocatòria d'ajudes per a actuacions d'adaptació al canvi climàtic a zones urbanes i periurbanes per una quantia de 825.156,97 euros.

D'aquests projectes, 15 són avaluables, segons les bases de la convocatòria, en primera instància. Segons ha explicat el Govern aquest dissabte, per fer aquesta avaluació es constituirà una comissió que es reunirà a principis del mes de març i emetrà la proposta de resolució sobre quins són els projectes que finalment obtindran els 299.872,07 euros que la Vicepresidència va posar a disposició dels Ajuntaments de les Illes. Cal assenyalar que l'import màxim d'ajuda per a les actuacions pilot de caràcter innovador serà de 90.000 euros, i per a la redacció d'informe i/o projecte d'una actuació, serà de 25.000 euros.

Els 15 projectes avaluables inicialment, s'insereixen en una o més de les línies d'actuació previstes a la convocatòria: 9 són sobre projectes que preveuen l'aplicació de solucions basades en la naturalesa orientades a la prevenció de riscos, altres 9 preveuen la intervenció en espais públics orientada a atenuar l'efecte 'illa de calor urbana' i 3 estan centrats a incloure l'obertura de 'refugis climàtics'.

Els fons estan establerts dins la línia de subvencions previstes en el Pla d'Impuls del Medi Ambient (PIMA), que s'emmarca en l'Ordre del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 24 de setembre de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions en matèria de canvi climàtic, i té com a beneficiàries les entitats locals, excepte Palma (que té més de 100.000 habitants).

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, dependent de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, és l'òrgan competent, entre altres matèries, en temes de canvi climàtic, i serà l'encarregada de coordinar el desenvolupament de les subvencions que s'han de dur a terme a les Balears.

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha explicat que «durant el darrer any, els efectes del canvi climàtic no han aturat, sinó que cada vegada s'acceleren més: temperatures sobtadament més altes a l'hivern, onades de fred més intenses, com el temporal Filomena, major nombre de nits tropicals –no només a l'estiu– o borrasques cada cop més agressives i amb danys milionaris al nostre litoral, com va ser el Glòria».

Per això, ha dit Yllanes, «tenint en compte que les nostres costes són especialment vulnerables al canvi climàtic a causa de la pujada del nivell de la mar i la nostra ubicació a la conca mediterrània ens fa encara més vulnerables, valorem molt positivament la resposta a aquesta convocatoria per part d'alguns municipis, fet que demostra la preocupació que tenen davant un problema que ens afectarà a totes i tots».

Per part seva, el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha destacat que «necessitam la implicació de totes les administracions de les Illes per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic i la resposta donada per a aquesta línia de subvencions és una bona notícia. Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic han de ser tan importants com les de mitigació. Hem de ser capaços d'adaptar-nos als efectes que ja estem vivint i que en les dècades vinents s'accentuaran, i apostar decididament per un canvi de paradigma on l'acció climàtica sigui tant o més important com l'econòmica a curt termini».