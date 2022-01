L’Escola de Margers de Raixa, nou centre de formació del SOIB

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i el director general de Model Econòmic i Ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Llorenç Pou, han presentat l’Escola de Margers com a nou centre de formació del SOIB.

A partir d’ara, l’Escola de Margers, ubicada a la finca pública de Raixa, forma part del Registre d’Entitats de Formació i es començarà a impartir l’especialitat de construcció de pedra en sec (inclosa dins la família professional d'Edificació i obra civil). Aquesta acreditació suposa una passa més en la recuperació i consolidació de la professió de marger, un tema en el qual el Consell de Mallorca fa 32 dos anys que fa feina.

La vicepresidenta segona i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que «els mestres margers són present, són passat i seran futur i, per això, continuam fent passes per promoure, divulgar i formar els nous professionals que garanteixin la pervivència d’aquest ofici mil·lenari. Gràcies a l’acreditació del SOIB, l’Escola de Margers servirà per donar a l’ofici de marger el prestigi necessari perquè sobrevisqui i passi a les generacions següents».

«De la mateixa forma, volem apropar a la població una tècnica que ha evolucionat durant segles i que ha permès bastir marjades, parets i altres estructures lligades a les activitats del món rural de l’illa», ha afegit la consellera.

Per la seva banda, el director general de Model Econòmic i Ocupació del SOIB, Llorenç Pou, ha destacat que «és molt important que hi hagi espais on es pugui aprendre la tècnica de pedra en sec i es pugui formar els margers en aquesta professió. Estam satisfets perquè ja des de l’anterior legislatura el Govern està fent feina per tenir un certificat de professionalitat regulat i acreditat. Amb aquest nou centre avançam cap a la conservació de l’ofici de marger amb qualitat i crec que com a sortida professional té molt de futur».

Les primeres formacions del nou centre de formació Escola de Margers seran sobre la construcció de pedra en sec, la inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació i la sensibilització en la igualtat d’oportunitats.