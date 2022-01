La incidència acumulada es manté al voltant dels 3.100 casos a les Balears, encara que Eivissa passa dels 4.000

La incidència acumulada a 14 dies a les Balears es manté al voltant dels 3.100 casos per cada 100.000 habitants, en concret se situa aquest dimecres en 3.162,9 casos, segons dades del Servei d'Epidemiologia del Govern.

Segons les mateixes dades, les Balears han registrat les darreres 24 hores 3.456 proves positives de detecció del coronavirus amb una positivitat diària del 34%, mentre que el total de casos confirmats s'eleva fins als 191.838 casos.

Pel que fa a la incidència, a Mallorca se situa en 3.023,3 casos, amb una taxa de positivitat a set dies del 33,76%; a Menorca, en 2.962,1 casos amb una taxa de positivitat del 31,62%; a Eivissa, en 4.225,9 casos, amb una taxa de positivitat del 38,66%; i a Formentera, en 1.915,3 casos amb una positivitat a set dies del 34,08%.

Per franges d'edat, els menors de 16 anys registren una incidència de 4.022 casos per 100.000 habitants. Són la franja amb pitjor IA14 seguida de la de 40-49, 3.861,8 i 30-39, amb 3.641,9 casos per cada 100.000 habitants.

Pel que fa als municipis, la incidència acumulada frega els 5.000 casos per cada 100.000 habitants (4.975,7) i acumula 14.177 casos actius. A més, Ferreries, Lloseta, Esporles, Santa Maria, Ariany i Santa Eulària registren incidències superiors als 4.000 casos per cada 100.000 habitants.

Palma i Eivissa són les ciutats que més casos confirmats registren el 19 de gener. Concretament, Palma en té 75.500 i Eivissa, 14.177.

Tot seguit, per nombre de contagis, segueixen Calvià (7.349), Santa Eulària des Riu (7.190), Manacor (6.711), Marratxí (6.128), Sant Antony de Portmany (5.485) i Inca (5.396).