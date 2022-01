Sus a les proves de llengua catalana de 2022

Les proves d'acreditació de coneixements de llengua catalana convocades per la Direcció General de Política Lingüística han començat aquest dissabte. La convocatòria es du a terme a totes les illes i s'hi examinen els nivells A2, B1, B2 i C1.

La jornada s'ha desenvolupat sense incidències i amb mesures de prevenció del contagi per Covid-19 que tenen el vistiplau de la Direcció General de Salut Pública i Participació. En tots els centres s'ha respectat l'ocupació prevista per a cada aula, inferior a l'habitual, i fins i tot en la majoria de llocs s'ha reduït encara més.

Segons ha explicat el Govern, les mesures sanitàries suposen un esforç complementari en l'organització de les proves per part de la Direcció General de Política Lingüística. És la tercera convocatòria que es fa en temps de pandèmia i, fins al moment, no hi ha hagut cap incident.

El nombre de col·laboradors amb què s'ha comptat per garantir que les proves es desenvolupen de forma adequada i amb seguretat és d'un total de 138 persones.

En aquesta convocatòria, de les 1.786 persones inscrites a les proves de nivell C1, se n'han presentat 1.161, és a dir, un 65%. Pel que fa al mateix nivell a les anteriors convocatòries, la participació fou del 51% el setembre 2021 i del 70% el gener del mateix any.

Les proves s'han duit a terme a l'IES Josep Maria Llompart i a l'IES Madina Mayurqa, a Palma; a l'IES Berenguer d'Anoia, a Inca; a l'IES Manacor; a l'IES Joan Ramis i Ramis, a Maó; a l'IES Sa Colomina, a Eivissa, i a l'IES Marc Ferrer, a Formentera. Les proves escrites continuaran els dos propers caps de setmana amb la resta de nivells convocats.