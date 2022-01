Els estudiants de la UIB afectats per la Covid-19 poden optar a una tercera convocatòria als exàmens finals

Davant la tornada a les aules, i les xifres actuals de contagis, el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears (UIB) s'ha reunit per establir mecanismes per facilitar que els alumnes es puguin avaluar. El període d'exàmens comença el pròxim 17 de gener, i tant aquests com la tornada a les classes serà majoritàriament presencials.

Segons les mesures que s'han pres, els alumnes de la UIB que no puguin presentar-se a la convocatòria regular ni l'extraordinària d'exàmens a causa de la Covid-19, podran optar a una tercera convocatòria; el professor de cada assignatura serà l'encarregat de fixar la data d'aquest.

Aquesta opció estarà disponible exclusivament per a estudiants afectats per la Covid-19: hagin donat positiu, tinguin símptomes o si són contacte estret d'un positiu i no estan vacunats amb pauta completa. Per poder optar a aquesta «repesca», és imprescindible que els alumnes afectats notifiquin la seva situació a través de l'apartat habilitat a la web de la universitat, i ho acreditin.

Finalment, segons han informat fonts de la universitat a Europa Press, si un alumne no pot assistir ni a la primera ni a la segona convocatòria per algun d'aquests motius, podrà fixar amb el professor una data per fer l'examen. A més, també tindran aquesta opció els que no puguin assistir a la primera convocatòria, però sí a la segona i suspenguin, de manera que tindran una oportunitat per recuperar.