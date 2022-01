Consubal denuncia l'increment d'abusos i irregularitats en els contractes de lloguer d'habitatges

Segons explicava el president de l'entitat Consubal, Alfonso Rodríguez, els darrers mesos ha augmentat de manera alarmant el nombre de consultes relacionades amb problemes als arrendaments d'habitatges.

Des de requerir condicions impossibles per a la majoria dels arrendataris (tenir contracte fix, nòmines superiors als 1.500€ mensuals o prohibir qualsevol tipus de mascota), a la inclusió de clàusules abusives que freguen la il·legalitat.

«L'escassetat d'habitatges de lloguer està propiciant l'enduriment de les condicions que molts propietaris imposen als seus llogaters, incloent-hi clàusules abusives com assumir per part de l'inquilí despeses que no li corresponen o impedir la domiciliació dels subministraments (electricitat o aigua) cobrant el propietari aquests serveis sense justificar la veracitat dels imports», denuncien des de Consubal.

Des de l'entitat atenen diàriament sol·licituds d'assessorament sobre els drets i les obligacions dels llogaters davant d'aquests abusos. Són molts els arrendataris que han d'assumir el manteniment de l'habitatge, els seus serveis, instal·lacions i estris com ara termos, electrodomèstics, etc. tot i ser molt antics o trobar-se en mal estat.

Un altre dels abusos que s'està detectant es basa en el cobrament d'una quantitat fixa per a despeses comunitàries sense que es demostri la veracitat dels imports o que l'inquilí hagi d'assumir despeses extraordinàries que no li corresponen.

Alfonso Rodríguez, president de Consubal, ha volgut posar de manifest «l'escassetat de mesures, per part de les administracions, per a pal·liar el greu problema de l'habitatge a les Balears i l'insuficient nombre d'habitatges de lloguer posats al mercat per les administracions, cosa que comporta una incidència nul·la en la regulació dels preus ja que en els darrers anys s'han construït menys de 500 habitatges en una comunitat que necessita al voltant de les 10.000 per a anivellar la demanda».