PIMEM calcula en més de 10.000 les baixes laborals durant el desembre a causa del coronavirus

El departament laboral de la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) xifra en més de 10.000 les baixes laborals durant el mes de desembre i que actualment afecten les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Les raons que esgrimeix la Federació és que en aquests moments no s'estan comunicant per part de molts treballadors les baixes de Covid-19 perquè molts d'ells estan passant el contagi de manera molt lleu o simplement sense símptomes.

Així, el president de PIMEM, Jordi Mora, assegura que la lectura positiva és que les vacunes estan funcionant i entre tots ens estem intentant readaptar-nos a la situació i, en algunes ocasions i quan es pot, «el teletreball és una opció».

Un altre factor que incideix en aquest augment de baixes és el col·lapse que viu el sistema. Per a PIMEM el fet que es triguin més de 5 dies a donar les corresponents baixes laborals per part dels corresponents organismes afecta directament els tràmits del treballador i l'empresa, fet que incideix en aquestes més de 10.000 baixes que la Federació calcula que hi ha, tres mil més que les xifres oficialment conegudes.

Respecte a l'impacte econòmic, PIMEM assegura que ha estat i és encara un veritable maldecap per a sectors com el comerç, la indústria o la restauració. En cas del comerç el mes de desembre és un mes la facturació que ajuda a encarar els difícils primers tres mesos de l'any. Les baixes laborals han provocat reducció de personal i reducció d'horaris afectant directament el dia a dia del comerç.

En el cas de la indústria i la construcció s'ha reduït la capacitat productiva durant aquestes setmanes i la restauració, a més de les restriccions ja conegudes i les cancel·lacions de molts de menjars, se li ha de sumar la incapacitat per a poder atendre els clients per falta de treballadors. Mora assegura que «és un impacte molt gran, concentrat de moment durant aquest mes de desembre i esperant que després de Sant Sebastià i Sant Antoni tot torni a la normalitat».

Més enllà del sector privat, PIMEM també ha volgut referir-se a les dificultats de l'administració pública a l'hora de tramitar les baixes laborals. La Federació manté que «és una situació excepcional, però que posa de manifest que ni sector privat ni públic estan capacitats per a operar amb tantes baixes». Per a Mora, «és impossible trobar en tan poc temps tants substituts i amb determinats perfils, a vegades molt concrets i especialitzats». La patronal manté que «es tracta de sobreviure com es pugui durant aquest breu període de temps».