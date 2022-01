DECIMATE, una iniciativa per implicar els estudiants de secundària en l'estudi i la divulgació del medi marí

Sorgeix el projecte DECIMATE (Descobrint el medi marí amb tecnologia de baix cost), una iniciativa de ciència ciutadana que pretén implicar els estudiants de secundària en l'estudi i la divulgació del medi marí. Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i del Centre Oceanogràfic de Balears (IEO-CSIC) són els encarregats de la seva posada en marxa.

Els estudiants, més de 1.500 alumnes de 15 centres educatius, participaran en la construcció d'instruments d'observació del medi marí per tal d'extreure'n dades, les quals seran molt útils per a estudis científics relacionats amb l'impacte del canvi climàtic en platges o esdeveniments extrems del nivell de la mar, atès que seran dades d'alta qualitat obtingudes a molts d'indrets de la costa. També, participaran en la presentació i divulgació dels resultats en el marc d'un congrés d'estudiants.

Amb aquest projecte es consolidaran les iniciatives pilot realitzades ja en el marc dels projectes de recerca SOCLIMPACT i VENOM, en els quals es va provar una manera nova de fer divulgació sobre el medi marí. A més a més, DECIMATE compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació i el suport de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la UIB, per tal d'impulsar, vehicular i donar suport a les iniciatives sorgides en el si de la comunitat universitària que tinguin com a objectiu transmetre el coneixement científic i tecnològic que es genera.