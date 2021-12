El programa Let's Clean Up Europe propicia la retirada de 5.100 quilos de residus dels espais naturals de les Balears

El programa europeu Let's Clean Up Europe ha comptat enguany amb més de 1.600 participants a les 26 accions que s'han organitzat a les Illes Balears. Les activitats s'han organitzat entre el 15 de maig i el 26 de novembre i s'hi han retirat més de 5 tones de residus de l'entorn natural. Concretament, a Mallorca n'han estat 5.026 kg., a Menorca, 66 kg. i a Eivissa se n'han recollit 17kg.

Els residus recollits són molt heterogenis però cal destacar la gran presència de plàstics i xarxes de pesca a les zones litorals. Moltes de les activitats s'havien centrat en la presència dels microplàstics a la natura.

Les accions han estat programades per 23 organitzadors, principalment administracions públiques, associacions i escoles. S'ha actuat a 21 municipis de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Per illes, hi ha hagut 23 accions a Mallorca amb 1.291 participants; dues accions a Eivissa, que han comptat amb 175 voluntaris i una a Menorca, amb 140 participants. S'han organitzat accions, també, al Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera. Les accions de neteja s’han dut a terme a diverses localitzacions, més concretament, un 61,5% a zones litorals, un 26,9% a parcs i boscos i un 11,5% a torrents.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha volgut enviar un missatge d'agraïment als assistents i als participants en l'edició d'enguany de Let's Clean Up Europe. «Un compromís actiu de la ciutadania amb la conservació del medi ambient és fonamental per construir una societat resilient que pugui afrontar els reptes climàtics que ens planteja el segle XXI», ha assegurat.

Let 's Clean Up Europe és un programa europeu que fomenta la reducció, reutilització i reciclatge de residus a través d’accions de participació ciutadana i voluntariat. Promogut des de la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions, aquest programa té el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, i enguany ha comptat amb la col·laboració de l’entitat S.A.L. Ecovidrio (Erio).