El TIB modifica els horaris en distintes línies per a afavorir la connexió amb el tren i el metro

El servei de bus interurbà modifica els horaris en algunes de les seves línies a partir de gener amb l’objectiu d'afavorir la connectivitat amb el metro i tren i facilitar l’accés dels treballadors al seu lloc de feina i també dels estudiants a la UIB.

D’una banda, les línies de Cala Millor (401), Sineu (402) o Porreres/Algaida (403), entre d’altres, avancen les primeres sortides els dies feiners. Amb aquests canvis en les seves primeres expedicions, els viatgers que vagin a la UIB milloren la connexió horària amb el metro a l’estació Son Costa - Son Fortesa des de la parada de bus Aragó - Can Capes. Aquesta parada, que va entrar en funcionament el passat mes de setembre, serà a més a partir de gener una nova parada per a les línies de Port de Pollença (301) i de Can Picafort (302).

D’altra banda, amb l’objectiu de millorar les connexions amb el tren a l’estació de Sineu, les línies d’Ariany-Maria (441) i de Sant Joan (442) modifiquen els seus horaris a fi de reduir el temps de transbordament entre el bus i el tren. A més, s’estableixen noves connexions amb la línia 402 (Sineu-Palma) a la parada de l’estació de Sineu.

Altres línies que també modifiquen el seu horari a partir del 1r de gener són la 104 Magaluf - Palma, 105 Sol de Mallorca - Palma, 107 Es Capdellà - Palma, 122 Port d’Andratx - Sant Ponça, 123 Santa Ponça - Cas Català, 201 Galilea - Palma, 322 Can Picafort - Pollença, 411 Cala Rajada - Manacor, 412 Cala Bona - Manacor, 501 Manacor - Campos – Palma, 512 Portocolom - Felanitx. A més les línies 511 i 514 es fusionen en la L514 Cala d'Or - Felanitx - Porreres i s’amplia el servei amb noves expedicions.

Per a més informació sobre els horaris es pot consultar a tib.org.