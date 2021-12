Les Balears rebran quasi tres milions d’euros per a la implantació d’energies renovables tèrmiques

Les Illes Balears rebran 2.944.884 euros d’ajuts per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

La finalitat de les subvencions és fomentar el desplegament de fonts d’energia renovable tèrmiques en sectors productius com l’industrial, l’agropecuari i el de serveis, però també en establiments i infraestructures del sector públic, així com actuacions que escometin empreses en modalitat de serveis energètics en el sector residencial, de manera que contribueixin al procés de descarbonització de l’economia i, en el cas de les empreses, consolidin la seva competitivitat en el mercat.

Segons va aprovar el Consell de Ministres, el Reial decret estableix la concessió directa d’aquests ajuts que s’executaran a través de dos programes d’incentius: el primer, dirigit a sectors de l’economia; i el segon, al sector públic. Això permetrà la posada en marxa d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotermia, energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia), biomassa o microxarxes de calor i fred de menys d’1 MW de potència.

Aquesta línia d’ajuts, dirigida per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), podrà ampliar-se en funció de la demanda i el desenvolupament dels projectes. A les Illes Balears, aquests ajuts seran gestionats per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, adscrita a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i la fita és arribar a 6,3 MW d’energia renovable tèrmica.

Cal assenyalar que entre les actuacions subvencionables es troben aplicacions per a la producció de fred i/o calor en edificis (aigua calenta sanitària i climatització) o en processos industrials (neteja, assecat, banys tèrmics per al tractament de superfícies, serveis de bugaderia, rentat de vehicles, pasteurització i conservació de productes peribles, climatització de naus d’ús industrial, bestiar i hivernacles, etc.).

Entre els costos subvencionables s’inclouen, entre d’altres, la inversió en equips i materials, els costos d’execució de les obres o els sistemes de control i monitoratge, tant de la producció com de la demanda d’energia tèrmica, així com obres civils necessàries per a l’execució dels projectes.

L’ajut atorgat cobrirà el 70% d’aquests costs en el sector públic i fins al 45 % en el cas de petites empreses, i en sengles àmbits s’incrementarà en un 5 % en zones de repte demogràfic: municipis de fins a 5.000 habitants i municipis no urbans de fins a 20.000 habitants amb nuclis de població de menys de 5.000 habitants.