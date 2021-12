El SFM ha presentat una denúncia a inspecció de treball davant la «solució improvisada» a la falta de personal

El Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha criticat l'«excés d'hores extra» que han de cobrir els treballadors. Han denunciat que és «una solució improvisada i el darrer recurs de l'empresa per emmascarar la manca de personal i treure serveis».

Segons ha explicat l'entitat aquest dimecres en nota de premsa, d'ençà que varen aparèixer les queixes per part dels treballadors, «s'està agreujant l'assumpte i es força a fer-les de manera abusiva, eliminant pràcticament la totalitat del descans mensual». «Sabem que les hores extra a SFM són exageradament abusives i estan directament lligades a la falta de personal», han insistit.

En aquest sentit, des del Comitè han recordat que, s'ha sol·licitat a l'empresa que presentin les dades per saber l'abast de les hores que s'estan realitzant. Consideren que «saber amb certesa quant s'excedeix el límit» servirà per conèixer la «manca de serveis que es deixen sense cobrir o es fan mitjançant aquestes pràctiques per no abordar un altre tipus de solucions».

Finalment, han anunciat que han presentat una denúncia davant d'inspecció de treball, «per revertir aquesta situació».