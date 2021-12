La variant Delta del coronavirus continua essent majoritària a les Balears, però creix la presència d'Òmicron

El 5,9% de les PCR positives realitzades aquesta setmana per la Unitat de Genòmica Microbiana del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases han resultat ser de la variant Òmicron. Es tracta del laboratori que més proves realitza de tota la comunitat.

Segons ha explicat el Govern aquest dissabte, de dilluns a divendres s'han obtingut un total de 2.421 mostres positives i d'aquestes, 142 eren d'Òmicron, un 5,9%. La majoria han estat mostres presses a l'illa de Mallorca, però també s'han detectat almenys 1 cas a l'illa d'Eivissa i altres 3 a la de Menorca.

Ara bé, l'evolució de la presència d'aquesta variant s'ha anat accelerant diàriament: així, si dilluns suposava un 1,9% del total de proves positives (12/634), dimarts va passar a un 4,7% (22/469), dimecres a un 5,5% (23/415), dijous va pujar fins a un 10,2% (47/459) i divendres va suposar un 8,6% (38/444).

Per tant, segons el Govern, la previsió és que, encara que aquesta variant ara només suposi una part mínima de les mostres analitzades, vagi augmentant la seva presència segons avancin els dies a causa de la seva major transmissibilitat. De moment, a les Balears, la variant Delta continua essent àmpliament majoritària, tot i que ha deixat de ser l'única, com ho ha estat els darrers mesos.

La Conselleria de Salut i Consum vol enviar un missatge de prudència envers aquesta nova variant i recorda que l'increment de la proporció de la variant Òmicron és un escenari esperable, donada la seva alta transmissibilitat i la situació que s'està vivint a altres països on aquesta variant de cada vegada és més present. Així mateix, recorda que totes aquelles persones que han estat contactes d'un cas relacionat amb aquesta variant han de fer quarantena de 10 dies des del darrer contacte, independentment del seu estat de vacunació.

Així mateix, l'increment de contagis que s'ha registrat les darreres setmanes a les Balears no es pot relacionar amb la variant Òmicron sinó amb la Delta que ara per ara és àmpliament majoritària. El laboratori de Microbiologia de l'Hospital de Son Espases, per la seva banda, continuarà amb els estudis de seqüenciació genòmica per seguir l'evolució i vigilància de la pandèmia.