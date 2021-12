[VÍDEO] Salvem Sant Joan: «No volem ni polítiques ni dones per enmig. Elles realment saben la feina que tenen per Sant Joan»

Neix 'Salvem Sant Joan', una nova associació ciutadellenca que advoca per «conservar» l'esperit de la celebració de Sant Joan a Ciutadella sense canvis que afectin el protocol. Presentada pel seu president, Joan Fedelich, ha estat objecte de polèmica per les seves declaracions sobre el paper de les dones en la celebració.

L'associació diu que tem la «pèrdua de identitat» i dels valors transmesos de generació en generació i, a més, advoca per reduir la massa de gent que acudeix sense cap interès per Sant Joan i que contribueix a la «perversió» de la celebració de Ciutadella.

Per a evitar el «deteriorament de la festa», Fedelich creu que el tema de la dona «sobra». «Som ciutadellencs tots, amants de Sant Joan, i hauríem de seguir tots el mateix camí. Ni polítiques ni, amb tot el respecte, dones per enmig, quan elles realment saben i prenen gust de fer el que fan. A partir d'aquí, el tema de la dona, per a nosaltres, sobra. Estam cansats de sentir dir: les dones, les dones. Les dones, qui? Les dones de l'amo, la dona meua, la mamà,... saben la feina que tenen per Sant Joan. I aquí s'acaba. No hi ha res més que xarrar en aquest aspecte».

Aquest discurs contra la participació de la dona ha estat molt criticat i ha rebut la resposta de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, qui ha remarcat que «no hem de permetre que discursos com aquests ens facin tornar enrere».