S'inaugura l'ampliació de la residència de Ferreries que passa de 19 a 32 places per a persones amb situació de dependència

El director general d'Atenció a la Dependència, Gori Molina, ha assistit aquest dissabte a la inauguració de les 13 noves places per a persones amb situació de dependència que s'han construït a la residència de Ferreries. Les obres de la nova instal·lació han costat 895.000 euros i ha estat finançada a parts iguals per la Conselleria d'Afers Socials i Esports i l'Ajuntament de Ferreries. El Consell de Menorca també ha contribuït en 50.000 euros a la compra d'equipaments per a les noves instal·lacions.

A banda de finançar la meitat del cost de les obres, la Conselleria d'Afers Socials i Esports també amplia la concertació de les places públiques de la nova residència. La conselleria tenia 14 places concertades, que a partir d'ara arribaran a 26 places amb les 12 que ara se sumen. Això suposa un cost de més de mig milió d'euros anuals.

A l'acte d'inauguració també hi han assistit representants del Consell Insular de Menorca, l'Ajuntament de Ferreries i de diverses entitats de serveis socials. Les noves places de la residència de Ferreries passen a formar part de la Xarxa pública d'Atenció a la Dependència.