Les reserves hídriques de les Balears se situen al 59% el mes de novembre. Les pluges intenses registrades les darreres setmanes han permès un increment de dotze punts percentuals respecte al mes anterior. Amb tot, la situació segueix sent pitjor que la del mateix mes de l'any passat quan les reserves es trobaven al 61%.

Tal com ha explicat el Govern aquest dissabte, per illes, la que experimenta un increment major és Mallorca (que passa del 47% al 60%). La segueixen Eivissa (que passa del 46% al 52%), Formentera (que passa del 53% al 56%) i Menorca (que passa del 51% al 53%).

Respecte a les Unitats de Demanda (UD), tot i l'ascens generalitzat no hi ha canvis d'escenaris perquè es necessiten tres mesos consecutius per canviar-hi. Per tant, 7 de les 10 UD de les Illes Balears (Eivissa, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, es Pla, Artà i Migjorn) es mantenen en escenari de prealerta de sequera.

Les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) indiquen que novembre ha estat un mes molt humit pel que fa a precipitacions a les Illes, ja que de mitjana s'hi han acumulat 240,7 l/m2, el triple de l'habitual. A Mallorca, per exemple, han plogut 256,4 l/m2 (la mitjana història és de 78,4 l/m2); a Eivissa, 144,6 l/m2(la mitjana històrica és de 59,7 l/m2); a Formentera, 110.9 l/m2 (la mitjana històrica és de 42,6 l/m2); i a Menorca, 246,4 l/m2 (la mitjana històrica és de 78,4 l/m2).

Les pluges de novembre han permès, també, revertir el dèficit interanual de precipitacions. Així, en el conjunt de l'arxipèlag, la precipitació es troba un 28% per sobre de la mitjana. Per illes, Mallorca està 25 punts per sota i Menorca, a 36. Els registres de les Pitiüses es troben 35 punts percentuals per sobre de la mitjana històrica.

Si es manté la tendència a l'alça, és previsible que la UD Migjorn abandoni l'escenari de prealerta de sequera el mes que ve. La resta, necessitaran entre dos i tres mesos més de registres dins la situació de normalitat.