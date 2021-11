Presentat a Brussel·les el projecte 'Power to Green', que donarà llum a la planta d'hidrogen verd de Lloseta

S'ha presentat el projecte 'Power to Green', que donarà llum a la planta d'hidrogen verd de Lloseta, en el marc de l'European Hydrogen Week 2021, organitzada per la Comissió Europea. Aquesta, segons ha indicat el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, és la primera planta «a Espanya i en una illa al sud d'Europa», i vol ser la punta de llança d'aquesta tecnologia al Mediterrani i poder així seguir impulsant el canvi de model energètic i productiu.

Gràcies a aquesta planta, es generaran 300 tones d'hidrogen verd cada any produïdes al 100% a partir de plantes fotovoltaiques i, d'aquesta manera, es podrien reduir fins a 20.700 tones l'any d'emissions de CO₂. En aquest sentit, es faria així «un gran pas cap al compliment de la Llei autonòmica de canvi climàtic i transició energètica, així com d'allò establert per la UE i l'Acord de París», ha concretat Malagrava.

També ha volgut indicar que «aquesta aposta per l'hidrogen verd és només la punta de l'iceberg d'una estratègia que va més enllà de la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic en una economia de monocultiu com les Illes Balears». A més a més, ha celebrat que compta «amb una subvenció directa per part de la Unió Europea i que aconseguirà mobilitzar gairebé 50 milions d'euros en conjunt».

Malagrava vol «que les Illes Balears siguin un territori on la Comissió Europea pugui seguir invertint en projectes industrials enfocats a la innovació de la transició energètica», ha dit. Davant les «estadístiques oficials» que mostren com «les economies del nord, més industrialitzades, es recuperen del xoc de la Covid-19 més ràpid i millor que les economies basades en el monocultiu turístic», com les Balears, ha destacat el representant del Govern, ha explicat que «la conversió de la cimentera de Lloseta en planta de producció d'hidrogen, com a projecte estratègic, té molt de sentit».

Cal assenyalar que la planta d'hidrogen verd de Lloseta permetrà recuperar molts dels treballadors que havien quedat a l'atur després del tancament de l'antiga cimentera. A més, l'ocupació es mantindrà en el sector industrial, un dels sectors que es vol impulsar des del Govern per avançar en la diversificació productiva de l'economia de les Illes. «Parlam de llocs de treball qualificats, remunerats per sobre de la mitjana del sector, ja que requeriran coneixements específics i innovadors relacionats amb la producció d'energia, el seu emmagatzematge, el seu transport i la gestió dels subministraments», ha asseverat el director general.

D'altra banda, cal apuntar que la planta d'hidrogen verd vol contribuir a mantenir en el seu territori més del 70% de l'energia consumida a les Balears, i garantir la resiliència davant possibles crisis de subministrament. En paraules de Malagrava, «de moment, la producció es destinarà, entre d'altres, al transport terrestre, però el futur és prometedor pel que fa als usos en el transport aeri i el transport marítim. També s'utilitzarà l'hidrogen per produir fred i calor per a la indústria en general, l'administració pública i els establiments hotelers de l'illa».