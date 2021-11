25N: «Si em maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta»

La frase de Minerva Mirabal: «Si em maten, trauré els braços de la tomba i seré més forta», encapçala el comunicat que ha fet públic aquest dijous UOB Ensenyament en el qual expliquen que «quatre dècades han passat des que Amèrica Llatina va marcar el 25 de novembre com el Dia Internacional de la No Violència contra les Dones, en honor a les dominicanes Minerva, Patria i María Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, de qui eren opositores. Vint anys després, Nacions Unides declarava aquesta mateixa data com Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona».

El sindicat recorda que «malgrat tots els esforços des de llavors, la històrica desigualtat entre homes i dones continua afectant no només a la seva integritat física sinó al reconeixement de la seva dignitat».

El sindicat UOB Ensenyament aprofita la data per recordar que «durant molt de temps ha demanat que la nostra administració desenvolupi correctament el Pla d’Igualtat» o indica que «de fet, amb l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic ja s'instaurava l’obligació de les administracions públiques d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat per al seu personal».

UOB Ensenyament fa memòria de com va ser que la Conselleria, a finals del curs passat, va posar en marxa un Protocol d’assetjament: «es varen haver de vulnerar els drets de la nostra companya de l’IES Madina Mayurqa perquè Inspecció Educativa integrés el Pla d’Igualtat i Coeducació. Es va incomplir de manera clara el mandat de l’article 46 de la Llei d’Igualtat, que diu que les administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe».

UOB Ensenyament conclou «Des del nostre sindicat hem estat i seguirem estant al costat i del costat de les víctimes, donant suport a la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap tipus de violència i exigim no escatimar esforços per part de les administracions en la detecció i la prevenció de la violència de gènere en totes les seves formes i en tots els àmbits». Per això, manifesten la «solidaritat amb la companya de l’IES Madina Mayurqa», i insten la Conselleria d’Educació perquè «activi els protocols, tant de prevenció com d’actuació necessaris per a què una situació lamentable i perfectament evitable com aquesta no es torni a repetir mai més».