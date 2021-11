El Govern i el Consell de Mallorca acorden un pla per a la instal·lació de plaques solars en «espais degradats de carreteres»

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha presentat aquest dimecres un pla inicial de col·laboració conjunta entre el Govern i el Consell de Mallorca per a la instal·lació de plaques solars en «espais degradats de les carreteres» de l’illa, per tal de complir amb l’objectiu de la Llei de canvi climàtic i transició energètica de descarbonitzar el territori.

Yllanes ha presentat aquesta planificació inicial junt amb el conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano; el director general d’Energia, Pep Malagrava, i el director gerent de l’Institut Balear de l’Energia, Ferran Rosa.

Només per a l’illa de Mallorca, l’estudi de viabilitat realitzat pel Consell de Mallorca preveu un potencial de fins a 150 MW de potència renovable, l’equivalent al consum d’entre 30.000 i 45.000 famílies. La seva instal·lació permetria incrementar un 5 % la penetració de renovables a Balears. La inversió total d’aquest pla seria d’entre 100 i 150 milions d’euros, i almenys un part seria susceptible de ser finançada pels fons NextGen sobre la base dels ajuts publicats, així com en properes línies que provinguin del Fons d’Illes Sostenibles. Aquestes instal·lacions podrien ser gestionades per l’IBE, tant per a autoconsums compartits amb consums a 500 metres, com per a la generació d’energia per ser comercialitzada.

Segons han indicat els representants d’ambdues institucions, aquest pla inicial contempla la instal·lació de plaques solars en «espais degradats i sense ús propers a les carreteres, com terrenys adjacents a les sortides d’autopistes o talussos, generalment sense valor ecològic, així com barreres acústiques o mitjaneres».

També es contempla la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques sobre aparcaments; a carreteres, que incloguin panells solars sobre la coberta, o que els panells formin la mateixa estructura. A més, s’estableix la instal·lació de plaques solars en instal·lacions artístiques o de disseny perquè puguin produir energia fotovoltaica. Així doncs, es podran instal·lar a llocs visibles com rotondes, estacions d’autobús, ubicacions pròximes a carreteres, etc.

En aquest sentit, el vicepresident ha explicat que un dels objectius del Govern és «utilitzar tots aquells espais disponibles de les institucions que siguin susceptibles d’acollir instal·lacions fotovoltaiques, i agraïm que el Consell de Mallorca posi a disposició aquells espais degradats de les carreteres per al seu estudi i la seva instal·lació». «Hem rebut la proposta del Consell d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a emplaçaments de la xarxa viaria i altres terrenys gestionats pel departament de carreteres que permetran aprofitar espais “morts” d’aquesta xarxa viaria, així com generar energia renovable per assolir els compromisos climàtics, aprofitant l’ús de terrenys degradats per reduir l’impacte sobre sòl rústic».

Yllanes, a més, ha declarat que «des del Govern veiem amb bons ulls la posada en marxa d’aquest pla futur, que serà ambiciós i ens permetrà generar energia gràcies a l’ocupació d’aquests espais, els quals contribuiran així a la descarbonització de les Illes i a acostar-nos a l’objectiu de la sobirania energètica».

Per la seva banda, Iván Sevillano ha indicat que «des que vàrem començar la legislatura sempre hem tengut clar que es poden gestionar les carreteres de Mallorca d’una altra manera, amb una altra sensibilitat mediambiental. Per a això, vàrem tenir clar des d’un principi que no sols bastava amb desenvolupar projectes de carreteres més respectuoses amb el medi ambient i el territori, sinó que havíem d’anar més enllà; és per aquest motiu que hem desenvolupat durant més d’un any de treball un estudi que analitzés al detall si la teoria per a la implantació de plaques fotovoltaiques en carreteres es podia convertir en pràctica, i estam molt orgullosos de poder presentar avui les conclusions que llancen un rotund sí com a resposta».

«El següent pas, per tant, és començar a fer de les nostres carreteres un espai hàbil per a les energies renovables i així donar-li un respir al sòl rústic, alhora que col·laboram amb l’IBE per baixar la factura de la llum de la nostra ciutadania», ha afegit Iván Sevillano. «Volem retornar a la naturalesa part del que li havíem llevat», deixa clar el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures.

Així mateix, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha asseverat que «tal i com marca la Llei de canvi climàtic, el Govern prioritzarà aquells espais degradats i antropitzats com poden ser els que ha presentat el Consell de Mallorca per generar energia. El pla que tenim previst presentar en breu tindrà una implementació a curt termini i haurà de servir per a l’autoconsum de la xarxa de carreteres i per a la venda a la xarxa de la resta d’energia, el que ens ajudarà a assolir els objectius d’emissions i renovables de la Llei. Així mateix, ens posarem també a disposició de la resta d’illes per tal que es puguin elaborar plans similars i que els fons europeus siguin el motor per poder impulsar aquesta energia en aquests entorns. La prioritat és que aquests espais públics puguin ser emprats per l’IBE per generar i comercialitzar energia, en autoconsums compartits en els casos que la distància ho permeti, o directament com a comercialitzadora pública».

Ferran Rosa, director gerent de l’IBE, ha indicat que «les carreteres han de deixar de ser part del problema climàtic per passar a ser part de la solució. Aquests espais ofereixen l’oportunitat de reduir les emissions de carboni i el consum de territori, a més de fer visibles les energies renovables com a element vertebrador de la transició energètica».

L’objectiu del Govern, a través de la coordinació de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i amb el suport de l’Institut Balear de l’Energia, és traslladar aquest tipus de projectes establerts al Pla a la resta d’illes, amb l’objectiu de «continuar amb la descarbonització i aconseguir un abaratiment de la factura de la llum».